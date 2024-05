Schwicheldt. Die Rot-Weißen setzen sich durch einen Elfmetertreffer von Onur Bacaksiz gegen den VfL Leiferde durch und stehen kurz vor dem Klassenerhalt.

1:0 (0:0) gegen den VfL Leiferde – der TSV Rot-Weiß Schwicheldt hat seine Hausaufgaben in der Fußball-Bezirksliga 2 gemacht, für den Klassenerhalt am vorletzten Spieltag hat es aber noch nicht ganz gereicht. Durch den parallelen 3:2-Erfolg von Nachbar Arminia Vöhrum gegen die FT Braunschweig II benötigt der Peiner Aufsteiger kommende Woche noch einen Punkt, um ganz auf der sicheren Seite zu sein. Es könnte zu einem echten Abstiegskrimi kommen.

„Der Sieg geht schon in Ordnung, weil wir mehr investiert haben“, erklärte RW-Coach Tobias Dreyer, dessen Team durch einen Elfmetertreffer von Onur Bacaksiz nach gut einer Stunde gewann. Ganz souverän und voller Überzeugung netzte der Schwicheldter Top-Torjäger (20 Treffer) oben rechts ein. Schon in der ersten Hälfte hatte der Offensivmann aus sechs Metern die Chance zur Führung gehabt, doch der Ball rutschte ihm über den Schlappen. Bei einer weiteren guten Möglichkeit köpften die Hausherren knapp über das gegnerische Tor.

Nach dem Führungstreffer ließen sich die Schwicheldter nach dem Geschmack ihres Trainers von den spielstarken Leiferdern etwas zu sehr hinten reindrücken: „Aber wir haben da nicht total geschwommen, hatten lediglich wenig Entlastung – das hat mir schon etwas Sorgen gemacht.“ Allerdings war die Defensive der Rot-Weißen hellwach und hielt die Null, nachdem es zuletzt in drei Spielen 15 Gegentore gehagelt hatte. Über weite Strecken schalteten die Schwicheldter die beiden VfL-Topleute Jordi Njoya (25 Treffer) und Jannik Scheike (13) aus, einzig in der 85. Minute bot sich noch eine Möglichkeit auf den Ausgleich, als Letzterer die Latte traf.

Am kommenden Sonntag reicht den Schwicheldtern im Kreisduell mit den geretteten Groß Lafferdern ein Unentschieden, um auch in der nächsten Saison in der Bezirksliga vertreten zu sein. Dies ist auch der Fall, wenn Verfolger Arminia Vöhrum am Mittwoch nicht beim MTV Hondelage gewinnt.

Tor: 1:0 Onur Bacaksiz (59., Elfmeter).