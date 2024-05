Hondelage. Die Schwarz-Weißen müssen sich in Braunschweig trotz 2:0-Führung mit einem 2:2-Remis zufrieden geben.

Nach zuletzt vier Siegen in Serie holten die Fußballer des TSV Wendezelle am vorletzten Spieltag der Bezirksliga 2 mal „nur“ einen Punkt. „Wenn man aber sieht, wo wir nach der Hinrunde standen, dann kann man mit einem Remis gegen eine Top-Mannschaft auch mal zufrieden sein“, erklärte Trainer Marius Plote nach dem 2:2 (2:1) beim MTV Hondelage, der nach seinen schwachen Vorstellungen der letzten Wochen gar nicht mal mehr so weit entfernt ist von den Schwarz-Weißen aus dem Kreis Peine. Denn mit einem Sieg hätten die Wendezeller den Gegner sogar überholen können

„Noch in der Nachspielzeit kriegen wir durch einen Kopfball nach einer Ecke aber das 1:2.“ Marius Plote

Danach sah es zunächst auch aus: Die Gäste kamen gut in die Partie hinein. „Die erste Halbzeit haben wir dominiert, hatten fast 95 Prozent Ballbesitz und viele Chancen“, erklärte Wendezelles Coach. Und sein Team ging mit 2:0 in Führung. Beim ersten Treffer ging Leon Herberg bis zur Grundlinie durch und bediente in der Mitte Patrick Woltmann (28.), der auch am zweiten Tor beteiligt war. Dabei ließ er stark zwei Gegenspieler stehen und umkurvte sogar den Keeper, ehe er von den Beinen geholt wurde. Niclas Kamp verwandelte den fälligen Elfmeter (36.). „Noch in der Nachspielzeit kriegen wir durch einen Kopfball nach einer Ecke aber das 1:2“, bedauerte Trainer Marius Plote.

Komische Elfmeterentscheidung kostet den TSV Wendezelle letztlich den Sieg

Und nach gerade einmal zehn Minuten in der zweiten Hälfte gelang dem MTV Hondelage der Ausgleich. „Es gab einen Elfmeter, aber beide Teams wussten nicht, warum“, berichtete Wendezelles Coach. Eigentlich habe Nick Henke einen Schuss des Gegners lediglich geblockt. Den Hausherren war‘s egal, und sie erzielten das 2:2 (55.). „Durch das Wetter ließen danach schon langsam die Kräfte nach“, erklärte Plote, der nur noch ein, zwei Halbchancen seiner Elf sah. Ein Sieg wäre trotzdem nicht unverdient gewesen, befand er.

Tore: 0:1 Patrick Woltmann (28.), 0:2 Niclas Kamp (36., Elfmeter), 1:2 Hanad Ibrahim (45.+1), 2:2 Rene Hinz (55., Elfmeter).