Mülheim. Bei ihrem Altersklassen-Debüt schaffen es die beiden Badmintonspieler des SV Lengede bis in das Endspiel. Katja Kirn holt zwei Medaillen.

Damit waren die Aktiven der SG Vechelde/Lengede mächtig zufrieden! All ihre fünf Teilnehmer an der deutschen Badminton-Meisterschaft der Altersklassen haben mit ihren Leistungen in Mülheim an der Ruhr die Qualifikation für die europäischen Titelkämpfe im August in Belgien geschafft. Und nicht nur das: Henning Zanssen (O40) und Fred Fiebig (O60) holten jeweils im Herrendoppel eine Bronzemedaille, während Katja Kirn und Markus Müller (O35) bei ihrem Debüt sogar bis in das Mixed-Finale vorrückten und sich letztlich über Silber freuen durften. Obendrauf gab es für die Dame noch den dritten Platz im Doppel.

„Sie haben dem Turnier ihren Stempel aufgedrückt. Was die beiden im Mixed gegen richtig gute Gegner abgeliefert haben, das war schon krass. In der O35 sind noch viele aktive Leute dabei, die richtig hoch spielen – das ist wirklich gutes Badminton.“ Henning Zanssen

Das Duo, das für den SV Lengede an den Start ging, war die große Überraschung des Turniers. Katja Kirn und Markus Müller gewannen vier Spiele in Serie und wurden erst im Endspiel um den deutschen Meisterstitel ihrer Altersklasse gestoppt. „Sie haben dem Turnier ihren Stempel aufgedrückt. Was die beiden im Mixed gegen richtig gute Gegner abgeliefert haben, das war schon krass. In der O35 sind noch viele aktive Leute dabei, die richtig hoch spielen – das ist wirklich gutes Badminton“, zollte Henning Zanssen, Teamchef des Regionalligisten, seinen Kollegen großen Respekt. Und die beiden Lengeder zeigten auf dem Weg in das Finale Nervenstärke.

Markus Müller ist von Haus aus nicht unbedingt ein Mixed-Spieler, wusste aber an der Seite von Katja Kirn zu überzeugen. © regios24 | Dennis Lendeckel

Aufholjagd und abgewehrte Matchbälle im Achtelfinale

Nach souveränem 21:9, 21:14-Auftaktsieg geriet das SVL-Duo im Achtelfinale erstmals ins Schwitzen. Nach 21:19 und 13:21 folgte ein wahrer Marathonsatz. Kirn und Müller holten im Laufe des dritten Durchgangs nicht nur einen Fünf-Punkte-Rückstand auf (11:16), sie hatten in der Verlängerung auch vier Matchbälle abgewehrt, ehe sie sich mit 28:26 durchsetzen konnten. Bereits nach zwei Sätzen war das anschließende Viertelfinale beendet, doch einmal musste erneut die Satzverlängerung herhalten (21:14, 25:23). Und in der Vorschlussrunde folgte ein Sieg gegen die an Position 3/4 gesetzte Paarung mit Einzelfinalist Gregory Schneider. „Der ist ein schweineguter Spieler“, erklärte Henning Zanssen.

„Wären Katja und Markus da noch fit gewesen, wäre deutlich mehr gegangen.“ Henning Zanssen

Nach 21:19 und 15:21 standen die beiden Lengeder im dritten Durchgang schon kurz vor dem Aus, ehe sie die zweite Luft bekamen und aufholten. „Bei 19:19 hat Markus dann noch zweimal gut durchgezogen und gut gesmasht“, freute sich Zanssen. Kurios: Eigentlich ist Müller von Haus aus nicht wirklich ein Mixed-Spieler, kommt in der Regionalliga vor allem im Einzel aber auch im Herrendoppel zum Einsatz. Im Endspiel bot sich schließlich eine einseitige Begegnung. Kirn und Müller unterlagen mit 14:21 und 8:21. Weil das gegnerische Duo eine Runde später eingestiegen ist und einmal kampflos weiterkam, hatte es erst zwei Spiele in den Knochen. „Wären Katja und Markus da noch fit gewesen, wäre deutlich mehr gegangen“, ist sich Henning Zanssen sicher.

Während Kirn im Damendoppel mit Sonja Melzer (BV Gifhorn) noch bis in das Halbfinale vordrang, aber im Einzel im Achtelfinale ausschied, schaffte es Müller im Einzel immerhin unter die besten Acht und löste auch damit sein Ticket für die Europameisterschaft. „Markus hat mit all dem gar nicht gerechnet. Er muss erstmal schauen, ob er zu der Zeit noch Urlaub kriegt“, berichtete Zanssen (MTV Vechelde), der selber dabei sein wird, weil er es im Herrendoppel an der Seite von Andreas Bernwald (BC Tempelhof) aufs Treppchen schaffte. Auch im Mixed hofft er mit Tiina Kähler (BW Wittorf-Neumünster) wegen der guten Leistungen der Vorjahre auf ein EM-Ticket. Nach dem deutschen Titel im Vorjahr in der O40 scheiterte das Duo eine Altersklasse weiter oben im Viertelfinale. Die ehemalige Nationalspielerin Stefanie Zubek habe zu sehr wie eine Gummiwand agiert und jeden Ball zurück gebracht. „Mir hat ein bisschen die Ausdauer gefehlt“, haderte Zanssen. „Ich konnte den Druck nicht aufrechterhalten.“

Auch Fred Fiebig (MTV Vechelde) sicherte sich eine Bronzemedaille. Nach dem Titel im Vorjahr musste er sich in der O60 nun mit Partner Thomas Ufferhusloh (VfL Maschen) in einem umkämpften Halbfinale geschlagen geben (22:20, 19:21, 16:21). „Er war trotzdem zufrieden“, erklärt Vereinskollege Henning Zanssen. Im Einzel-Viertelfinale führte Fiebig mit 20:16. „Dann hat er aber irgendwie einen Eisenarm bekommen und zu vorsichtig gespielt.“ Somit schied der Vechelder aus. Im Mixed mit Ehefrau Christa, die im Einzel und Doppel bereits im ersten Spiel scheiterte, schaffte er es ins Viertelfinale.