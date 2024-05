Hamm. Der Vechelder Tischtennisspieler schafft es im Mixed bis in das Halbfinale. Im Einzel zieht der 48-Jährige erstmals ins Hauptfeld ein.

Geradezu euphorisch war Josef Rempe über seine erste Medaille, die er im dritten Anlauf bei den deutschen Tischtennis-Meisterschaften der Senioren gewann. „Ich bin megastolz über Bronze“, jubelte der Kapitän des Verbandsligisten SV Arminia Vechelde. Seinen Erfolg feierte er gemeinsam mit Spielpartnerin Barbara Wagner (SV Grün-Weiß Mühlen) im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse 45. Kaum weniger stolz war der 48-jährige Offensivspieler über sein Vordringen ins Hauptfeld der besten 16 Spieler im Einzel. Den einzigen Wermutstropfen schluckte der Armine im Doppel an der Seite von Landesmeister Felix Lingenau (TV Hude): Die beiden Niedersachsen hatten bereits in der ersten Runde das Nachsehen.

„Ich war der einzige Spieler aus Niedersachsen, der in meiner Altersklasse die Hauptrunde erreichte. Das ist mir auch bei meinen früheren Teilnahmen nie gelungen.“ Josef Rempe

Im Einzel wurde Josef Rempe in der Vorrunde dem Topfavoriten und späteren Titelträger Gerrit Weber (Oberalster VfW) zugelost. „Ich habe mich über weite Strecken teuer verkauft und sogar im ersten Satz noch 9:8 geführt, aber schließlich in drei Sätzen verloren“, berichtete der Angreifer. Das angestrebte Weiterkommen in die Hauptrunde glückte dem Arminen durch zwei 3:1-Erfolge aber doch noch. „Ich war der einzige Spieler aus Niedersachsen, der in meiner Altersklasse die Hauptrunde erreichte. Das ist mir auch bei meinen früheren Teilnahmen nie gelungen“, erinnert sich der Armine. Das Losglück war Rempe dort allerdings nicht hold, da ihm der spätere Finalist Uwe Peters von der TTG Niederkassel eine 0:3-Lektion erteilte.

Im Mixed scheitert Josef Rempe mit seiner Partnerin erst im Halbfinale am späteren Titelträger

Die Retourkutsche glückte dem Vechelder im Mixed mit Barbara Wagner. Nach einem Freilos und einem 3:1-Triumph im Achtelfinale zeigten sich die Niedersachsen den favorisierten Uwe Peters und Petra Schoulen (TTC Fritzdorf) nach einem 3:11-Fehlstart noch mit 11:3, 11:6 und 12:10 überlegen. In der Folge bildeten die beiden späteren Titelträger in der Vorschlussrunde jedoch eine zu große Hürde. Doch auch mit der errungenen Bronzemedaille zeigte sich das Duo, das sich bereits seit der Kindheit kennt, zufrieden: „Wir haben früher in Cloppenburg gemeinsam im Kader gespielt“, blickt Josef Rempe zurück.

Insgesamt beteiligten sich an den glänzend organisierten Titelkämpfen in der Friedenshalle des TTC Hamm mehr als 500 Aktive in den Altersklassen 40 bis 85. Die Farben des Kreises Peine vertrat auch Danuta Brennecke (AK 60) vom VfL Woltorf, die jedoch nur einmal in der Gruppenphase jubeln durfte, als sie ein Spiel in vier Sätzen gewann. Im Doppel und Mixed kam für die Wolterferin bereits in der ersten K.-o.-Runde das Aus.