Peine. Emely Girnus, Adrian Maier und Henrik Kohnert qualifizierten sich für insgesamt acht Starts. U14-Akteure landen auf dem Treppchen.

Bereits bei der Landesmeisterschaft der Jugendlichen hatten drei Peiner Kegel-Talente mit einigen Gold- und Silbermedaillen ziemlich gute Leistungen gezeigt. Nun vertraten sie den Peiner Kegler-Verein auch bei den nationalen Titelkämpfen auf Dreibahnen in Wolfsburg würdig. Adrian Maier und Emely Girlus holten jeweils in einer Doppeldisziplin an der Seite einer Wolfenbüttelerin die Bronzemedaille – insgesamt starteten die beiden jungen Peiner in der Altersklasse U14 jeweils in drei Disziplinen. Auch Henrik Kohnert war in zwei Disziplinen vertreten.

Emely Girnus schaffte es im Tandem mit der Wolfenbüttelerin Gerthie McPherson auf den dritten Platz. Gemeinsam kegelte das Duo ordentliche 731 Holz. Im Einzel musste sich die junge Peinerin nach 712 Holz mit dem zehnten Rang zufrieden geben, während sie es im Mixed mit dem Helmstedter Anton Holze wieder in die Einstelligkeit schaffte. 706 Holz bedeuteten in diesem Wettbewerb den neunten Platz.

Auch Adrian Maier ging mit der starken Wolfenbüttelerin Gerthie McPherson auf die Bahn. Im Mixed sicherten sich die beiden mit 766 Holz den dritten Platz. Im Doppel mit Holze brachte die Punktladung bei 700 Holz den siebten Rang, im Einzel schaffte es der Peiner nur auf Platz 12 (682 Holz). In der U18 startete Henrik Kohnert in beiden Doppeldisziplinen. Im Tandem mit Paul Strich (Helmstedt) schaffte es der Peiner auf den 6. Platz (785 Holz). Im Mixed wurde er durch die 781 Holz mit Sophie Dudeck (Helmstedt) Neunter.

„Die Ergebnisse waren mehr als erstklassig, ich bin sehr stolz auf meine Jüngsten. Wir sind zu einer richtig starken Gemeinschaft herangewachsen mit einem großartigem Teamspirit“, lautete das stolze Fazit der Jugendtrainerin Gabi Beckmann. „Allein die Qualifikation in drei Disziplinen ist wirklich eine sehr starke Leistung.“

red