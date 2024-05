Lengede. Das Team um Trainer Dennis Kleinschmidt feiert erst einen Last-Minute-Sieg über die SVG Göttingen und enttäuscht gegen den Bovender SV.

Gemischte Gefühle beim Fußball-Landesligisten SV Lengede nach dem Heimspiel-Doppelpack am Pfingstwochenende. Auf den 4:3-Sieg gegen SVG Göttingen in letzter Minute folgte eine enttäuschende Niederlage gegen den Bovender SV.

SV Lengede – SVG Göttingen 4:3 (0:2). Tore: 0:1 Daube (33.), 0:2 Fischer (45.+1), 1:2 Eren Kocak (47.), 2:2 Dominik Franke (56.), 2:3 Forkpah (70.), 3:3 Vincent Ibe (80.), 4:3 Dominik Franke (90.+3).

Eigentlich wollte sich Dennis Kleinschmidt in der Rückrunde keine einzige gelbe Karte abholen, mit dieser konnte sich der Coach dann aber doch abfinden. Nach dem späten 4:3-Siegtreffer rannte er gemeinsam mit der gesamten Lengeder Bank in Richtung Eckfahne, um den wichtigen Treffer mit der gesamten Mannschaft zu feiern – und ließ sich dann bei der Rückkehr zu seinem Stuhl nach dem Geschmack des Schiedsrichters etwas zu viel Zeit. Aber egal! „Das sind die schönsten Siege und dann auch noch am Pfingstwochenende. Es war sehr emotional“, erklärte der Coach kurz nach Spielende.

Von der ersten Minute an war sein Team gut drin in der Partie. „Das 0:2 zur Pause war dann schon verwunderlich“, erklärt Kleinschmidt, der von zwei unglücklichen Gegentoren sprach. Und vorne hätte alleine Michele Fassa dreifach treffen können. Doch die Lengeder blieben optimistisch, glaubten weiter an den Sieg. Und das frühe Tor von Eren Kocak (47.), für den es nach seiner Einwechselung die erste Aktion war, befeuerte die Hoffnungen der Hausherren. Noch vor der Stundenmarke markierte Dominik Franke den Ausgleich. „Ich habe gleich gesagt, dass das Spiel spät entschieden wird. Man hat gesehen, dass Göttingen von der Bank aus nicht so gut nachlegen kann“, erklärte Kleinschmidt – und so kam es letztlich ja auch.

Zuvor setzte es aber einen weiteren Nackenschlag zum 2:3. „Aber meine Mannschaft lebt und sie hat Charakter bewiesen“, freute sich der Lengeder Trainer. Der ebenfalls eingewechselte Vincent Ibe nahm einen hohen Ball schön runter und schob zum Ausgleich ein, ehe Dominik Franke mit seinem Schuss ins Glück für einen gelungen Start in die Volksfest-Tage lieferte.

SV Lengede – Bovender SV 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Wiedenmeier (37.), 0:2 Synofzik (85.), 0:3 Gürcan (86.).

Auf den Höhenflug am Samstag gegen die SVG Göttingen folgte für die Lengeder am Pfingstmontag mit der 0:3-Niederlage gegen den Bovender SV die unsanfte Bauchlandung. Die Konsequenz: Die Lengeder sind drei Spieltage vor dem Saisonende noch immer nicht aller Abstiegssorgen ledig, vier Punkte beträgt ihr Puffer auf den ersten Abstiegsrang, den nach der Heimniederlage gegen Meister Eintracht Braunschweig II der MTV Gifhorn belegt. Für den SVL könnte es durchaus noch eng werden, denn die Mannschaft bestreitet ihre drei abschließenden Saisonspiele auswärts – zunächst beim SSV Nörten-Hardenberg, dann beim mitgefährdeten FC Türk Gücü Helmstedt, ehe es zum Saisonfinale zu Absteiger TSV Hillerse geht.

Gegen Aufsteiger Bovenden geriet die Kleinschmidt-Elf kurz vor der Pause in Rückstand. Die Lengeder Ausgleichbemühungen in Durchgang 2 blieben erfolglos. Ganz anders die Gäste: Die präsentierten sich vor dem Tor eiskalt, kamen durch Jakob Synofzik (77.) und Deniz Kaan Gürcan (86.) zum 3:0-Endstand und vermiesten den Lengedern ein Stück weit die Volksfest-Stimmung.