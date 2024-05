Schwicheldt. Der TSV gewinnt beim abstiegsbedrohten Kreisrivalen deutlich. Patrick Woltmann und Dominik Breitsohl treffen jeweils doppelt.

Es war wieder das falsche Gesicht des TSV Rot-Weiß Schwicheldt in der Fußball-Bezirksliga 2: Nach der verheerenden 2:8-Niederlage am Mittwoch gegen den FC Rautheim unterlag der Peiner Aufsteiger nun auch dem TSV Wendezelle deutlich mit 0:4 (0:2). „Das war leider ein absolut verdienter Sieg“, sagte Schwicheldts Coach Tobias Dreyer ehrlich und fair. Während die Bilanz der Gäste mit ihrem 13. Saisonsieg (dazu 6 Remis und 13 Niederlagen bei 59:59 Toren) aktuell gänzlich ausgeglichen ist und letzte Zweifel am Klassenerhalt ausgeräumt sind, müssen die Rot-Weißen weiter zittern. Am Donnerstag (18.30 Uhr) geht es mit einem Heimspiel gegen den SC Rot-Weiß Volkmarode weiter.

Wendezelles Patrick Woltmann schnürt in der ersten Hälfte einen Doppelpack

Nach etwas mehr als einer Viertelstunde kamen die Hausherren mit einem Freistoß gefährlich vor das Wendezeller Tor. Die Freistoßflanke von Onur Bacaksiz köpfte Defrim Bytyci am kurzen Pfosten aber knapp drüber. „Es war die erste und letzte Situation, in der wir wirklich gefährlich wurden. Wendezelle hat es über das ganze Spiel richtig gut gemacht, war viel präsenter als wir“, berichtete Dreyer, dessen Team kurz nach dem Freistoß auch in Rückstand geriet. Wendezelles Nick Henke spielte einen starken Ball hinter die Schwicheldter Abwehrkette, Patrick Woltmann kam vor RW-Keeper Branco Broschinski an den Ball und erzielte das 1:0. Nur fünf Minuten später erhöhte der junge Wendezeller sogar auf 2:0.

„Drei der vier Tore legen wir uns durch individuelle Fehler wieder selber rein. Wendezelle hat aber auch über das gesamte Feld gepresst. Vereinzelte Spieler von uns kamen damit gar nicht so richtig zurecht.“ Tobias Dreyer

Ein Doppelschlag gelang im zweiten Abschnitt auch seinem Sturmpartner Dominik Breitsohl. Erst verwertete er einen Befreiungsschlag von Marcel Kamp und markierte das 3:0 (64.). Wenig später erlief er einen Ball des Gegners, ging alleine aufs Tor zu und blieb eiskalt. Tobias Dreyer monierte: „Drei der vier Tore legen wir uns durch individuelle Fehler wieder selber rein. Wendezelle hat aber auch über das gesamte Feld gepresst. Vereinzelte Spieler von uns kamen damit gar nicht so richtig zurecht.“ Der TSV sei schlichtweg viel laufstärker und auch bissiger in den Zweikämpfen gewesen.

Tore: 1:0, 2:0 Patrick Woltmann (18., 23.), 3:0, 4:0 Dominik Breitsohl (64., 68.).