Schwicheldt. Die Schwarz-Weißen können bei den Rot-Weißen den Klassenerhalt endgültig festmachen. Hausherren benötigen noch einige Pünktchen.

Die Fußballer des TSV Wendezelle sind in der Fußball-Bezirksliga 2 quasi über den Berg, haben den Klassenerhalt kurz vor dem Saisonende so gut wie sicher. Der TSV Rot-Weiß Schwicheldt hingegen ist gerade noch mit dem Anstieg beschäftigt und benötigt im direkten Duell der beiden Mannschaften an diesem Samstag (15 Uhr) am heimischen Birkenweg bestmöglich noch Punkte – zumal zwei Verfolger unter der Woche gepunktet haben.

„Ich mache erst einen Strich unter die ganze Sache, wenn es punktetechnisch wirklich durch ist.“ Marius Plote

Nicht nur Arminia Vöhrum feierte am Mittwoch einen Sieg, auch die SV Lauingen Bornum gewann am Donnerstag etwas überraschend mit 3:1 gegen den MTV Hondelage. Damit verkürzte das Team vom ersten Abstiegsplatz den Rückstand auf Vechelde (2 Punkte) und Schwicheldt (3) weiter. „Die Liga ist unfassbar“, sagt Wendezelles Trainer Marius Plote, dem dieser Umstand eigentlich keine Schweißperlen auf die Stirn treiben dürfte. Dennoch sagt der Coach kurz vor dem Ende seiner ersten Saison auf Bezirksebene: „Ich mache erst einen Strich unter die ganze Sache, wenn es punktetechnisch wirklich durch ist.“ Tatsächlich müssten schier seltsame Dinge passieren, damit die Schwarz-Weißen in der kommenden Saison nicht mehr in der Bezirksliga spielen.

RW Schwicheldt will auftreten wie zuletzt gegen Acosta, Hondelage und Lamme

„Wendezelle hat sich in der Rückrunde absolut stabilisiert“, erklärt Schwicheldts Trainer Tobias Dreyer – und das mache die Aufgabe für seine Mannschaft an diesem Samstag so schwierig. Und: „Sie gehen sicherlich mit weniger Druck in dieses Spiel.“ Trotzdem bleibt der Trainer positiv. Schließlich hat sein Team in den ausstehenden vier Spielen alles in eigener Hand. „Wenn wir noch sechs Punkte holen, sollten wir durch sein“, glaubt Dreyer, der auf eine ähnlich starke Leistung wie in den letzten Wochen gegen die Topteams Acosta (1:2), Hondelage (2:1) und Lamme (3:1) hofft. „Treten wir so auf, dann klappt es. Spielen wir wie gegen Rautheim, dann nicht“, erinnert der Trainer an die schmerzliche 2:8-Niederlage am Mittwoch.

Die Wendezeller sind darauf eingestellt, dass die Schwicheldter aggressiv in die Zweikämpfe gehen werden. „Unser Job wird es sein, das anzunehmen“, fordert TSV-Coach Marius Plote. Der Peiner Aufsteiger sei spielerisch gut, habe starke Akteure in seinen Reihen. „Und wir wissen, wie schwer es ist, sie zu bespielen. Zu Hause waren wir zwar deutlich besser, haben uns aber nicht belohnt“, erinnert der Trainer an das 1:1-Remis vor einigen Wochen im Hinspiel. Auch im Härke-Pokal zum Start der Saison bissen sich die Wendezeller die Zähne aus (1:3).