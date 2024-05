Harlingerode. Die beiden Athleten des SV Lengede und des MTV Vechelde räumen mächtig bei der Bezirksmeisterschaft der U16 und U14 ab.

Mehrere junge Leichtathleten aus dem Kreis Peine sammelten in Harlingerode fleißig Bezirksmeistertitel ein, obwohl sie mit schwierigen Windverhältnissen zu kämpfen hatten. Zwei Athleten des MTV Vechelde und des SV Lengede wussten mit jeweils drei Titeln zu überzeugen.

Bei den Jungs stach insbesondere Jannes Andreas vom SV Lengede heraus. Er gewann in der Altersklasse M13 sowohl die Weitsprungkonkurrenz mit 4,52 Metern als auch den Hochsprung mit 1,45 Metern. Den dritten Sieg verbuchte der Lengeder im Speerwerfen mit respektablen 28,28 Metern. Damit steigerte er trotz deutlichem Seitenwind seine persönliche Bestleistung um rund 6 Meter. Seine gleichaltrigen Vereinskameraden landeten ebenfalls auf dem Treppchen: Leopold Redenbach holte Platz 2 im Hürdensprint und Rang 3 im Weitsprung, Jonte Volling schnappte sich im Speerwurf die Bronzemedaille.

Ebenfalls dreimal Gold ging an Alexandra Faulhaber vom MTV Vechelde. Sie gewann in der W13 das Diskuswerfen (21,79 Meter), den Hochsprung (1,40 Meter) und das Kugelstoßen. Die Vechelderin stieß die 3-Kilogramm-Kugel auf die Tagesbestweite aller Mädchen von 9,21 Meter. Ihre persönliche Bestleistung steigerte sie damit im letzten Versuch um fast 2 Meter. Mit diesem Ergebnis setzte sie sich an die Spitze der Landesbestenliste.

Alexandra Faulhaber (Platz 1) vom MTV Vechelde gewann in drei Disziplinen die Goldmedaille. Auch Vereinskollegin Nola Kramer (rechts) schaffte es in die Top-3. © Verein | NLV-Kreis Peine

Nola Kramer, ebenfalls vom MTV Vechelde, steigerte sich im Kugelstoßen auf 7,19 Meter und belegte damit Platz 3 bei den 13-jährigen Mädchen. Darüber hinaus sammelte das Mehrkampftalent im Speerwerfen noch den Titel mit 24,63 Metern und im 800-Meter-Lauf die Silbermedaille in 2:45,75 Minuten ein. Vereinskamerad Matti Dollas gewann in seinem ersten Jahr in der U16 die Hochsprungkonkurrenz bei den 14-jährigen Jungs mit 1,35 Meter.

Ein Wechselbad der Gefühle erwischte Lukas Mittmann von der LG Peiner Land. Nachdem der 12-Jährige zunächst mit seinen Leistungen in den technischen Disziplinen (Weit- und Hochsprung) überhaupt nicht zufrieden war, legte er gegen Ende eines langen Wettkampftages einen fantastischen Lauf über die zwei Stadionrunden hin. Nachdem er direkt in der ersten Kurve in Führung gegangen war, lief er ein einsames Rennen in 2:34,60 Minuten völlig ungefährdet nach Hause. Seine eigene Bestmarke unterbot er damit um ganze neun Sekunden und platzierte sich ganz oben in der aktuellen Landesbestenliste.

Ein weiterer Titel für die LG Peiner Land ging auf das Konto von Emma-Sophie Kehlenbeck. Sie gewann den Hürdensprint über 80 Meter in 15,59 Sekunden. Vom TSV Arminia Vöhrum trat Amelie Goyer an. Die wurfstarke Athletin gewann das Kugelstoßen in der W14 mit 8,80 Metern und das Diskuswerfen mit 25,63 Metern. Im Weitsprung landete die Vöhrumerin mit 4,33 Metern auf dem Silberrang.