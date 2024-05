Edemissen. Meisterschaften in Edemissen können wegen abgebrannter Hochsprungmatte nur als Dreikampf stattfinden. Lengeder Dreigespann überzeugt.

Es waren in diesem Jahr etwas andere Mehrkampf-Kreismeisterschaften – aufgrund der kürzlich abgebrannten Hochsprunganlagen auf dem Edemisser Sportgelände konnte nur ein Dreikampf angeboten werden. Und dennoch war es ein stimmungsvoller Wettkampftag, bei dem nicht nur das Wetter stimmte: Auch die Leistungen der Peiner Leichtathleten konnten sich sehen lassen.

Allen voran Amira Weber erwischte einen Sahnetag: Die Athletin von der LG Peiner Land erreichte im Dreikampf der U20 eine Gesamtpunktzahl von 1859 Punkten und überbot damit den 20 Jahre alten Kreisrekord von Anne Kießling um 102 Zähler. Fleißig Punkte sammelte sie bei ihrem Erfolg insbesondere im Weitsprung: Im dritten Versuch traf sie das Absprungbrett optimal und landete erst nach 5,36 Metern in der Grube. Damit kam sie nah an ihre persönliche Bestleistung von 5,42 Metern heran und zeigte sich zufrieden.

Weitere Kreismeistertitel für die LG Peiner Land sicherten sich die Jüngsten: Sowohl im Kinderleichtathletik-Einzelmehrkampf als auch in der Mannschaftswertung der Kinder U10 dominierte die Laufgemeinschaft. In den jeweiligen Altersklassen siegten Louis Steinert, Johanna Heinze und Nele Walther. Ergänzend zum Zonen-Weitsprung, dem Sprint und dem Schlagwurf absolvierten sie abschließend gemeinsam mit ihren Vereinskollegen die Hindernissprintstaffel. Auch in diesem Wettbewerb zog die Konkurrenz aus Lengede nicht an den Peinern vorbei. In der W10 überraschte zudem Frida Jankowski: In ihrem allerersten Wettkampf sprang die LG-Athletin direkt 3,60 Meter weit und wurde mit einer Gesamtzählerzahl von 947 Punkten Kreismeisterin.

In der männlichen Konkurrenz dieses Jahrgangs hingegen hüpfte ein Athlet vom SV Lengede nach ganz oben auf das Treppchen: Arne Kubiak erreichte in seinem zweiten Dreikampf 851 Punkte und glänzte insbesondere im Ballwurf: Mit einer Weite von 32 Metern verwies er seine vier Mitstreiter auf die Ränge hinter sich. Seine Vereinskameraden Jannes Andreas, Leopold Redenbach und Jonte Volling bildeten in der M13 ein Dreigespann und machten es untereinander spannend: Mit seinem Wurf auf 45 Meter, der für ein Raunen im Publikum sorgte, war Andreas allerdings nicht zu schlagen. Redenbach und Volling belegten somit Rang 2 und 3. Den dritten Kreismeistertitel für den SV Lengede gewann Josefin Volling in der W15.

Der TSV Arminia Vöhrum feierte gleich vier Siege. Unter anderem auch einen Doppelsieg: In der Altersklasse W12 dominierte Greta Fischer vor Malea Kielhorn. Zwar übersprang Kielhorn mit ihrer neuen persönlichen Bestleistung von 4,05 Metern als einzige Athletin die 4-Meter-Marke, Greta Fischer rannte jedoch mit einer Zeit von 11,35 Sekunden über die 75 Metern allen davon und siegte am Ende mit rund 100 Zählern Vorsprung.

Kea Inaara Kökow, ein Jahr jünger als ihre Teamkameradinnen, verteidigte ihren Titel aus dem vergangenen Jahr: Die Vöhrumerin warf sechs Meter weiter als die Konkurrenz und ließ ein Gesamtergebnis von 1091 Punkten auf der Ergebnisliste notieren. In der W14 konnte Amelie Goyer mit dem Kugelstoßwettbewerb ihr Ass aus dem Ärmel ziehen und den Dreikampf mit 1352 Punkten gewinnen. Wenngleich sie mit einer Weite von 9,12 Metern einige Zentimeter unter ihrer persönlichen Bestleistung blieb.

Für den MTV Vechelde fuhr Anton Buczko einen Sieg in der M11 ein. Wie Kielhorn übersprang er erstmals die 4-Meter-Marke – 4,31 Meter verhalfen ihm zu einer Gesamtpunktzahl von 1095 Punkten. Ebenfalls die 1000-Punkte-Marke erreichten Hjalte Levin Geffers und Titus Scholz. Die beiden Athleten von der LG Peiner Land belegten in dieser Altersklasse Rang 2 und 3. Nicht zu schlagen war außerdem die Vechelderin Nola Kramer: In der W13 entschied sie jede Disziplin für sich – und das deutlich. Die 75 Meter gewann sie mit mehr als einer Sekunde Vorsprung.

Zweite hinter Kramer wurde Janne Carolin Decker vom TSV Mehrum. Sie reihte sich mit drei neuen persönlichen Bestleistungen in jeder Disziplin direkt hinter der Vechelderin ein. Auch Johannes Walloschek belegte für den TSV Mehrum einen zweiten Rang: Er ließ im Dreikampf der M10 812 Punkte auf sein Konto wandern.

Mit der Leichtathletik in Peine geht es schon bald weiter: Die LG Peiner Land veranstaltet am Pfingstsonntag das alljährliche Pfingstsportfest, bei dem mehrere hundert Aktive erwartet werden. Interessierte sind auf dem Edemissener Sportplatz herzlich willkommen.