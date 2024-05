Ölsburg. Die Frauen gewannen 15 ihrer 16 Spiele und krönten sich souverän zum Meister. Top-Talent Pia Rempe verlässt das Team nun.

Die Würfel sind gefallen – der MTV Ölsburg verzichtet auf den Aufstieg in die Tischtennis-Verbandsliga der Frauen. Zur Erinnerung: Die Mannschaft hatte bis auf das letzte Punktspiel gegen den TTC Grün-Weiß Herzberg (3:8) sein Landesliga-Pensum fehlerfrei absolviert und hätte ihre weiße Weste mit Unterstützung der früheren Bezirksmeisterin Nina Fischer, die die Rangliste in der Staffel mit 28:4 anführt, sicherlich auch verteidigt. Eine früh getroffene Absprache innerhalb der Mannschaft sah jedoch eine Rotation vor, so dass auch Sabrina Lages (5:17) Einsatzzeiten erhielt. „In der Landesliga können wir diese Verfahrensweise noch kompensieren, aber in der Verbandsliga ist das sicherlich nicht mehr möglich. Wir wollen einfach unseren alten Kern behalten und dazu gehört selbstverständlich auch Sabrina, da unsere Abteilung leider keine zweite Mannschaft mehr bilden kann“, betonte Kapitänin Astrid Manteufel und ergänzt: „Wir wollen einfach nicht riskieren, dass sich schwächere Spielerinnen in der höheren Klasse überfordert fühlen und den Verein wechseln.“

Das Votum zugunsten von Sabrina Lages und Kira Haertelt, die bislang noch keine Einsätze erhielt, blieb nicht ohne Folgen. Pia Rempe, die zu den hoffnungsvollsten Talenten Niedersachsens gehört, kehrt den Ölsburgerinnen nach nur einjähriger Zugehörigkeit den Rücken und wird künftig für den Oberliga-Absteiger TSV Watenbüttel II im oberen Paarkreuz aufschlagen. Ausdrücklich unterstreicht deren Vater und Förderer Josef Rempe, dass sich „Pia in Ölsburg sehr wohl gefühlt hat und gern dort noch ein Jahr gespielt hätte, aber die Zielsetzung Pias und vor allem des Landes-Trainerstabs ist ihre Weiterentwicklung. Und die ist in der Landesliga einfach nicht gegeben.“ Die Sichtweise des MTV können Vater und Tochter allerdings nachvollziehen.

Pia Rempe schließt sich zur neuen Saison dem Oberliga-Absteiger TSV Watenbüttel II an. © regios24 | Klaus Zopp

Auf dem dünnen Spielermarkt sei Pia Rempe (13) heiß begehrt gewesen und habe sich laut Josef Rempe nach einem Probetraining schließlich für den TSV Watenbüttel II entschieden. „Es ist zwar bedauerlich, dass Watenbüttel in der Oberliga-Relegation nur Zweiter wurde und deshalb nicht in der Klasse bleiben durfte, aber Pias Entscheidung ist bereits vorher zugunsten von Watenbüttel gefallen. Es haben auch noch eine Handvoll weiterer Vereine nachgefragt“, sagte Josef Rempe, dessen Sprössling sich nicht nur dreimal wöchentlich die Fahrten vom Wohnort Vechelde zum Kader-Training ins Leistungszentrum Hannover aufbürdet, sondern zusätzlich in Sierße, Vechelde und Watenbüttel das kleine Racket schwingt.