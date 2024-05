Kreis Peine. Die A-Junioren des SV Lengede gewinnen das Derby gegen den FC Pfeil Broistedt mit 2:1. Platzverweis schwächt den Gastgeber unnötig.

Das hatte sich Trainer Dario Janz vor seinem Abschied im Sommer noch von seiner A-Jugend beim SV Lengede gewünscht: einen Derbysieg gegen den FC Pfeil Broistedt. Nach ganz frühem Rückstand und packender Schlussphase erzielte in der Nachspielzeit mit Leon Lonau ausgerechnet ein Spieler den Siegtreffer, der zuvor schon verletzt ausgewechselt worden war. Janz war stolz auf die Mentalität seiner Jungs: „Sie ziehen immer bis zum Ende durch.“

In den ersten 180 Sekunden setzte der SV Lengede den Gemeindenachbarn unter Druck, hatte gleich vier gefährliche Ecken. „Dann sind wir einmal unachtsam, und Broistedt macht mit dem ersten Angriff das 1:0. Danach waren sie wach und wir ein bisschen geschockt“, bedauerte Dario Janz, der insgesamt kein gutes Spiel gesehen hatte: „Wenig Tempo, wenig Kampf, wenig Torchancen.“

Nach 68 Minuten kam der Wendepunkt, als sich die Pfeile nach einer roten Karte wegen Beleidigung das Leben selber schwer machten. Vor allem durch Standards kamen die Lengeder in dieser Schlussphase zu Chancen, erzielten nach einer Ecke den Ausgleich durch einen Kopfball von Connor Dziwisch. Und in der Nachspielzeit brachen alle Dämme, als Leon Lonau ebenfalls nach einer Ecke den Siegtreffer besorgte: „Er ist nach 70 Minuten eigentlich verletzt raus, stand dann aber die ganze Zeit an der Seitenlinie und wollte wieder rein“, berichtet Janz, der den Stürmer in der 92. Minute trotz leichter Muskelverletzung zurück aufs Feld schickte – und es lohnte sich!

Bei den Lengeder A-Junioren war die Freude nach dem Derbysieg in Broistedt riesig. © Verein | SV Lengede

Gemeinsam mit Co-Trainer Eren Arslan erinnerte sich Dario Janz nach dem Spiel an vergangene Duelle mit den Pfeilen zurück. „Da waren viele Last-Minute-Derbysiege dabei“, erklärte der Coach, der den Verein im Sommer verlässt und die D-Jugend des VfB Peine in der Kreisoberliga übernehmen wird. Sein Nachfolger steht bereits fest. Der Denstorfer Samet Breschke, der im Jugendbereich bisher unter anderem für den BSC Acosta gearbeitet hat, übernimmt zur neuen Saison die Lengeder U19: „Er ist ein guter Typ und ein Top-Trainer“, erklärt Dario Janz.

Tore: 1:0 Dennis Becker (4.), 1:1 Connor Dziwisch (83.), 1:2 Leon Lonau (90.+6). Rot: Broistedt (68.).