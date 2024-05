Kreis Peine. VfB Peine hat im Titelrennen der Fußball-Kreisliga nun eine noch bessere Position. Equord fertigt Woltwiesche ab, Bosporus den TSV Edemissen.

Im Titelrennen der Fußball-Kreisliga hat sich der TSV Wipshausen einen Patzer erlaubt: Im Spitzenspiel gegen Fortuna Oberg kam der Aufsteiger nicht über ein 1:1 hinaus, wodurch der VfB Peine nun zwei Punkte mehr auf dem Konto, aber auch ein Spiel weniger absolviert hat. Der Tabellenführer bekam zum zweiten Mal in Serie kampflos die Zähler. Während der punktlose TSV Marathon nun offiziell abgestiegen ist, feierten Herta Equord und Bosporus Peine auf dem Weg zum ganz sicheren Klassenerhalt Siege.

Fortuna Oberg – TSV Wipshausen 1:1 (0:0). Tore: 1:0 M. Karjaka (52.), 1:1 Böttcher (80./Elfmeter).Das Topspiel des Tages hielt, was es versprach. Oberg und Wipshausen lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. „Wir haben denen so ein bisschen die Spielidee geraubt. Wipshausen agiert viel über lange Bälle, das haben wir unterbunden“, sagte Obergs Trainer Amir Hadziavdic. Dennoch wackelte auf beiden Seiten jeweils einmal das Tor – der Ball schlug aber nicht im Kasten ein, sondern klatschte ans Aluminium. Nach dem Seitenwechsel dominierten die Hausherren die ersten 20 Minuten, belohnten sich dabei auch mit dem Führungstreffer. „Nach dieser sehr guten Phase haben sich dann immer wieder Fehler in unser Spiel eingeschlichen“, erklärte der Oberger Coach. Immer wieder luden seine Jungs die Gäste durch Stockfehler oder Fehlpässe zu Chancen ein. So kam es, wie es kommen musste. Nach einem leichtsinnigen Ballverlust im Mittelfeld fing sich die Fortuna einen Wipshäuser Konter, der in einem Strafstoß mündete – Felix Böttcher verwandelte zum 1:1-Endstand. „Mit den letzten 25 Minuten können wir überhaupt nicht zufrieden sein“, analysierte Hadziavdic.

SV Herta Equord – SV Viktoria Woltwiesche 4:0 (0:0). Tore: 1:0 Sefrin (48.), 2:0 Conrad (53./Elfmeter), 3:0 Bläsig (57.), 4:0 Coskun (62.).Hoch überlegen präsentierte sich Herta Equord gegen dezimierte Woltwiescher. „Wir wussten, wenn das 1:0 fällt, werden die auseinander brechen“, sagte Herta-Trainer Stefan Grondkowski. Und genau so geschah es dann auch: Equord ging kurz nach der Pause in Führung und machte die Partie innerhalb von einer Viertelstunde zu. „Wenn Woltwiesche hier acht Gegentore kriegt, können die sich auch nicht beschweren.“ Somit stehen die Equorder nun drei Punkte und elf Tore vor Gemeinderivale TSV Clauen/Soßmar auf dem 14. Platz, der unter gewissen Bedingungen am Ende auch den Abstieg bedeuten könnte.

TSV Marathon Peine – Arminia Vechelde II 2:10 (2:4). Tore: 0:1 Palnikov (8.), 0:2 Schönfeld (10.), 0:3, 0:4 Schäfer (28., 30.), 1:4 Dolzhkov (33.), 2:4 Bode (44.), 2:5, 2:6 Sommerfeld (53., 62.), 2:7 Schönfeld (80.), 2:8, 2:9 Brendel (84., 89.), 2:10 Schönfeld (90.+4).Marathon Peine lieferte gegen einen kleinen Vechelder Kader einen emotionalen Kampf. „Großen Respekt an Marathon. Die haben das 55 Minuten lang echt gut gemacht“, unterstrich Vecheldes Trainer Dennis Cornwall. Seine Jungs zogen nach dem zwischenzeitlichen 2:4-Anschluss der Peiner doch noch einmal das Tempo an und belohnten sich mit sechs weiteren Toren. „Spielerisch war das echt ansehnlich, was wir abgeliefert haben“, sagte Cornwall zufrieden. Durch die Niederlage ist der punktlose Tabellenletzte nun offiziell abgestiegen und findet sich in der kommenden Saison in der 1. Kreisklasse wieder.

SV Bosporus Peine – TSV Edemissen 5:2 (3:1). Tore: 1:0 Saray (10.), 2:0 Dagasan (23.), 2:1 Eigentor Karahancer (38.), 3:1 Saray (42.), 4:1 Akkoc (64.), 5:1 Dagasan (66.), 5:2 Seidel (87.).„Das war sicherlich unser bestes Spiel der ganzen Saison“, stellte Bosporus-Trainer Hüseyin Elma heraus. Der Ball lief gut durch die Reihen der Peiner, die immer wieder den Weg zum Edemisser Kasten fanden. Der frühe Führungstreffer beflügelte den SV Bosporus, der selbst kaum Möglichkeiten des TSV Edemissen zuließ. Letztlich setzte sich der Gastgeber mit 5:2 durch und fuhr seinen positiven Trend der vergangenen Wochen fort. „Wir sind seit sechs Spielen ungeschlagen“, zeigte Elma auf, der seinen langjährigen Verein damit aller Voraussicht nach in der Kreisliga halten wird, ehe er zum TSV Münstedt wechselt.

TSV Dungelbeck – VfL Woltorf 0:5 (0:1). Tore: 0:1 Helwes (44.), 0:2 Feer (55.), 0:3 Helwes (62.), 0:4, 0:5 Göhrmann (68., 76.).Der Bann brach kurz vor der Pause mit dem Treffer von Nick Helwes – in Durchgang 2 legten die Gäste vier weitere Tore nach und haben weiter eine gute Position im Kampf um die Härke-Pokal-Teilnahme. „In der ersten Halbzeit hat Dungelbeck das sehr gut verteidigt. Danach sind ein bisschen die Kräfte geschwunden, wir haben sie laufen lassen und so die eine oder andere Chance herausgespielt. Ein hochverdienter Sieg für uns“, kommentierte Woltorfs Co-Trainer Dennis Börner.