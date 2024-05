Kreis Peine. Der MTV unterliegt Takva Peine in der 1. Kreisklasse nur knapp mit 0:1. Groß Ilseder lassen Federn im Rennen um die Härke-Pokal-Plätze.

Der Aufstieg des SV Grün-Weiß Vallstedt ist perfekt – allerdings hat sich der Spitzenreiter der 1. Fußball-Kreisklasse den Tag sicher anders vorgestellt. Denn weil Gegner Bültener SC nicht antrat, vollzog das Team von Trainer Dennis Spyra den Sprung in die Kreisliga vom Sofa aus. Auch Teutonia Groß Lafferde II (gegen den SSV Plockhorst) und der SSV Stederdorf (gegen den TSV Eixe) traten an diesem Spieltag nicht an. Abstiegskandidat MTV Wedtlenstedt holte beinahe einen Punkt gegen den zweiten Aufstiegsanwärter Takva Peine, während die VT Union Groß Ilsede im Rennen um die Härke-Pokal-Qualifikation patzte.

MTV Wedtlenstedt – Takva Peine 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Dagasan (75.).Mit einer wild zusammengewürfelten Mannschaft haben die Wedtlenstedter beinahe den Tabellenzweiten geärgert. So griff MTV-Trainer Steffen Brüggemann zu großen Teilen auf Spieler der Reserve und aus der abgemeldeten A-Jugend zurück. Demnach sei der Hauptauftrag gewesen, nicht unter die Räder zu kommen. „Und alle Jungs haben gut umgesetzt, was ich erwartet habe. Wir haben tief gestanden und stark verteidigt“, erklärte der Coach. Doch die Null stand nur bis zur 75. Minute, als Takvas Mehdi Dagasan kurz seine individuelle Klasse aufblitzen ließ und aus 20 Metern traf. „Mit Glück können wir einen Punkt mitnehmen“, erklärte Brüggemann.

TSV Essinghausen – VT Union Groß Ilsede 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Spatafora (4.), 1:1 Schulz (71.), 2:1 Kölbel (75.).Die Groß Ilseder wollen am Ende unter den ersten vier Teams stehen und in den Härke-Pokal einziehen. „Man muss die Jungs ja heiß halten“, sagt Trainer Christian Semper zu dieser Zielsetzung. Gegen den TSV Essinghausen allerdings patzte die VTU trotz frühem Führungstreffer nach starker Aktion von Stürmer Damien Spatafora (4.). „Danach hatte Essinghausen aber von Minute zu Minute mehr die Zügel in der Hand“, erzählte Semper und fügt hinzu: „Wir hatten keinen Zugriff auf den Gegner. Essinghausen hat uns früh angelaufen und wir waren verunsichert.“ Das Chancenübergewicht der Hausherren schrieb sich aber erst ab der 70. Minute in Toren nieder: Ein Doppelschlag des TSV drehte das Spiel. „Wir haben noch einmal alles nach vorne geworfen und hatten mit dem Abpfiff noch eine hundertprozentige Chance – aber der Ausgleich wäre auch nicht verdient gewesen“, befand Christian Semper ehrlich.

TSV Wendezelle II – Adler Handorf 2:2 (0:0). Tore: 1:0 Spinello (55.), 1:1 Mäder (57.), 1:2 Schnalle (75.), 2:2 Homann (79.).

TSV Denstorf – TSV Meerdorf 3:2 (2:2). Tore: 0:1, 0:2 Püschel (20., 24.), 1:2, 2:2 Lüddecke (40., 43.), 3:2 Sug (81.).

TSV Münstedt – SV Lengede III 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Didzoleit (77.), 0:2 Mühl (84.), 0:3 Runge (87.).