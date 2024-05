Berlin. Der ehemalige Weltmeister Marco Huck kehrt nach einer mehrjährigen Pause in den Boxring zurück. Wie der 39-Jährige auf seiner Instagram-Seite ankündigte, trifft er bei seinem Comeback am 29. Juni in Berlin auf den Griechen Evgenios Lazaridis (36).

„Ich will zurück in die Weltspitze der Königsklasse und gegen die Besten boxen. Ich möchte den Weltmeistertitel gewinnen und zurück nach Deutschland holen“, sagte Huck laut einer Mitteilung.

Den WM-Titel hatte Huck einst bis zum Frühjahr 2017 im Cruisergewicht gehalten, nun versucht sich der Routinier erneut im Schwergewicht. Seinen bislang letzten Profikampf absolvierte der Berliner im Jahr 2020. „Ich bin hochmotiviert, endlich wieder in den Ring zu steigen und den Fans einen tollen Boxkampf zu bescheren“, sagte Huck.

