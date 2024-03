's-Hertogenbosch. In Genf hat Richard Vogel den Großen Preis gewonnen. Dieser Erfolg eröffnet ihm nun die Chance, einen hohen Bonus zu kassieren. Dafür fliegt er aus den USA ein.

Der Springreiter Richard Vogel kann am Wochenende beim Turnier in 's-Hertogenbosch mehr als 800.000 Euro gewinnen. Der 26-Jährige aus Marburg würde bei einem Sieg im Großen Preis den Bonus von einer halben Million Euro aus der Grand-Slam-Serie kassieren. Zudem würde Vogel ein Drittel der Prämie von einer Million Euro erhalten, mit dem das wichtigste Springen des Turniers am Sonntag dotiert ist.

Der Senkrechtstarter der deutschen Reiter hatte Anfang Dezember den ebenfalls zur Grand-Slam-Serie gehörenden Großen Preis von Genf gewonnen und sich so die Chance auf den Bonus gesichert. „Ich würde nicht sagen, dass ich einer der Favoriten bin, aber die Menschen haben jetzt höhere Erwartungen“, sagte Vogel vor dem Start in 's-Hertogenbosch.

Zuletzt ritt er bei einer Turnierserie in Florida, wo er im Sattel von United Touch den Großen Preis von Wellington gewann. Für das Grand-Slam-Turnier macht er nun einen Abstecher in die Niederlande, um in den Brabanthallen mit seinem zweiten Toppferd Cepano Baloubet zu reiten. Anschließend geht es wieder nach Florida, wo er am Samstag in zwei Wochen mit der deutschen Nationalmannschaft in Ocala reitet.

Zum Grand Slam des Springsports gehören die Turniere in Aachen, Spruce Meadows, Genf und 's-Hertogenbosch. Wer drei dieser Turniere hintereinander gewinnt, erhält sogar eine Prämie von einer Million Euro.

© dpa-infocom, dpa:240309-99-275108/2 (dpa)