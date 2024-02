Bordeaux. Bester Deutscher ist Marcus Ehning. Auf Coolio landet der Mann aus Borken auf Platz zwölf. Der Sieg geht an den Schweizer Steve Guerdat.

Die deutschen Springreiter hatten auf der 13. Station des Weltcups im französischen Bordeaux nichts mit der Entscheidung zu tun.

Bester Reiter war noch Marcus Ehning aus Borken. Im Sattel von Coolio belegte der Sieger des Weltcup-Springens von Madrid nach einem Abwurf im Normalparcours den zwölften Platz.

Im Stechen setzte sich der Schweizer Steve Guerdat auf Is-Minka in der schnellsten fehlerlosen Zeit vor der Französin Jeanne Sadran mit Dexter de Kerglenn durch. Platz drei ging an den Briten Harry Charles mit Sherlock.

Das letzte Springen findet am 25. Februar im schwedischen Göteborg statt. Vom 16. bis 20. April folgt dann das Finale in Riad in Saudi-Arabien

