Aachen. Zuletzt gab es vor 17 Jahren eine Reit-WM in Aachen. 2026 werden dort wieder Weltmeisterschaften stattfinden, das steht nun fest.

Auf dem Gelände des CHIO Aachen werden 2026 Weltmeisterschaften in sechs Pferdesport-Disziplinen stattfinden. Der Reitsport-Weltverband FEI gab den Aachenern nach eigenen Angaben in Mexiko-Stadt den Zuschlag. Zuletzt hatte es in Aachen 2006 Weltmeisterschaften gegeben.

Geplant sind Weltmeisterschaften in den olympischen Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit sowie Para-Dressur, Fahren und Voltigieren. Die Wettkämpfe finden vom 10. bis zum 23. August statt. Vor 17 Jahren verfolgten 576.000 Zuschauer die WM-Wettkämpfe in der Aachener Soers.

