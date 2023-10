Für Emma Aicher steht in Sölden der erste Riesenslalom der Saison an.

Rennen in Sölden Deutsches Ski-Team mit Mini-Aufgebot zum Weltcup-Auftakt

Das deutsche Ski-Team geht mit einem Mini-Aufgebot ins erste Weltcup-Wochenende der neuen Alpin-Saison.

Beim Riesenslalom der Damen im österreichischen Sölden ist die 19 Jahre alte Emma Aicher am kommenden Samstag die einzige deutsche Starterin. Beim Riesentorlauf der Herren am Sonntag gehen Anton Grammel, Fabian Gratz und Jonas Stockinger für den Deutschen Skiverband (DSV) auf die Piste.

Die deutschen Damen haben den Anschluss an die Weltspitze im Riesenslalom in den vergangenen Jahren verloren. Bei den Herren fehlt der derzeit beste Athlet in dieser Disziplin, der Allgäuer Alexander Schmid, noch aufgrund der Folgen eines Kreuzbandrisses.

Die öffentliche Kritik am frühen Zeitpunkt des Saisonstarts auf dem Rettenbachferner wird seit Jahren zunehmend lauter. „Man kann sicher über den richtigen Zeitpunkt des Auftaktes diskutieren, denn die Winter kommen mittlerweile später, bleiben dafür aber länger“, sagte DSV-Alpinchef Wolfgang Maier in einer Verbandsmitteilung. Am Austragungsort Sölden, der einen perfekten Rahmen biete, solle man aber weiter festhalten.