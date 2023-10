Die Fia hat das maximale Bußgeld für Verstöße an Rennwochenenden erhöht.

Motorsport Weltverband erhöht Maximum-Bußgeld in der Formel 1 drastisch

Schwere Regelverstöße an der Rennstrecke können in der Formel 1 künftig deutlich teurer werden als bisher. Der Weltverband Fia erhöht das maximale Bußgeld von 250.000 Euro auf bis zu einer Million Euro. Diesen Beschluss fasste der Motorsport-Weltrat bei seiner Sitzung in Genf.

Als Grund für den satten Aufschlag nannte der Dachverband die Tatsache, dass die Summe zuvor zwölf Jahre unverändert geblieben sei und nicht mehr den aktuellen Bedürfnissen des Motorsports entspreche.

Betroffen von der Anpassung sind alle Verstöße im Rahmen eines Formel-1-Wochenendes, die von den Rennkommissaren geahndet werden. Sowohl Teams als auch Fahrer und andere Einzelpersonen können entsprechend bestraft werden, wenn sie Regeln und Bestimmungen missachten.

Dem Sportkodex der Fia zufolge müssen Geldstrafen innerhalb von 48 Stunden nach Verkündung bezahlt werden. Säumige Zahler werden demnach so lange gesperrt, bis das Bußgeld entrichtet ist.