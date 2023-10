Springreiter Deußer beim Hallen-Weltcup nur auf Platz 15

Die deutschen Springreiter haben beim Auftakt des Hallen-Weltcups in der norwegischen Hauptstadt Oslo eine Top-Platzierung verpasst. Der im belgischen Rijmenam lebende Daniel Deußer erreichte auf Bingo Ste Hermelle zwar mit 16 weiteren Startern das Stechen, belegte nach einem Abwurf am Ende aber nur Platz 15.

Den Sieg holte sich der Ire Richard Howley mit Consulent De Prelet vor dem Franzosen Simon Delestre auf Dexter Fontenis und dem Engländer Jack Whitaker im Sattel von Valmy de la Lande. Mario Stevens (Molbergen) mit Starissa als 30. und Philipp Schulze-Topphoff (Havixbeck) mit Carla als 33. waren schon nach dem Normalparcours ausgeschieden.

Weiter geht es am kommenden Wochenende in Helsinki in Finnland. Insgesamt stehen 14 Springen auf dem Programm, darunter vom 15. bis 19. November in Stuttgart und vom 18. bis 21. Januar 2024 in Leipzig. Das Finale findet dann im April nächsten Jahres (16. bis 20.) in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad statt.