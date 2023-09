Bradl springt auch in Japan für Honda-Stammfahrer Rins ein

Stefan Bradl kommt beim Grand Prix der Motorrad-Weltmeisterschaft in Japan erneut zum Einsatz. Der Honda-Testfahrer vertritt am Samstag und Sonntag MotoGP-Stammpilot Alex Rins, wie der LCR-Rennstall mitteilte.

Rins hatte sich bei einem Sturz in Mugello schwer am Bein verletzt. Nach seinem Comeback-Versuch in den beiden Freien Trainings klagte der Spanier über Schmerzen und erhielt daraufhin keine Startfreigabe. Bradl, der 2008 in Motegi in der kleinsten Klasse gewinnen konnte, sammelte am vergangenen Wochenende in Indien als 15. seinen sechsten WM-Zähler in dieser Saison.