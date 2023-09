Gab auch in Rom auf: Springreiter Marcus Ehning.

Pferdesport Springreiter Ehning gibt nach EM-Aus auch in Rom auf

Zwei Wochen nach seinem Aus bei der Europameisterschaft in Mailand ist Marcus Ehning mit seinem Hengst Stargold beim Turnier in Rom geritten, hat den Großen Preis aber nicht beendet.

Bei der 14. Station der Global Champions Tour gab der Springreiter aus Borken im Normalparcours auf. Ehning hatte bei der EM vor der letzten Runde des Teamwettbewerbs aufgegeben, weil Stargold sich „nicht richtig fit anfühlte“, wie der Reiter in Mailand erklärt hatte. Die deutsche Mannschaft fiel vom ersten auf den vierten Platz. Später wurde bei Ehnings Pferd eine Rückblockade festgestellt, die von der Pferdephysiotherapeutin behandelt wurde.

Die mit 440.000 Euro dotierte Prüfung in Rom gewann der schwedische Weltmeister Henrik von Eckermann mit King Edward. Bester deutscher Reiter war David Will, der mit My Prins Zweiter wurde. Der Reiter aus Marburg blieb auch im Stechen ohne Abwurf, war für den Sieg aber zu langsam.