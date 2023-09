Starke Magdeburger schlagen Flensburg

Der SC Magdeburg hat schon im zweiten Spiel der Saison in der Handball-Bundesliga ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Champions-League-Sieger aus Sachsen-Anhalt gewann das Spitzenspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt mit 31:29 (16:13).

Vor den 6600 Zuschauern in der Magdeburger Arena waren Felix Claar, Omar Ingi Magnusson und Michael Damgaard mit je sechs Treffern für den SCM sowie Kay Smits mit sieben Toren für die SG die besten Werfer.

Beide Mannschaften starteten mit sehr viel Tempo in die Partie. Die Flensburger erlebten schon in der achten Minute den ersten Schreckmoment. Nach einem harten Foul von Johannes Golla an Philipp Weber zogen die Schiedsrichterinnen den Videobeweis zurate, beließen es aber bei einer Zeitstrafe für den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.

Zunächst konnte sich keine der beiden Mannschaften auf mehr als einen Treffer absetzen. Die erste Zwei-Tore-Führung erzielte Claar in der 26. Minute beim 11:9 für den SCM. Starker Rückhalt der Magdeburger war Schlussmann Nikola Portner.

„Wir müssen kompakter in der Abwehr stehen und vorne kreativer sein“, sagte SG-Schlussmann Kevin Möller in der Pause bei „Dyn“. Der Däne wurde in der zweiten Halbzeit phasenweise durch Benjamin Buric ersetzt und musste mit ansehen, wie Claar, Magnusson und Albin Lagergren auf 19:13 (36.) für die Gastgeber erhöhten. Flensburg verkürzte nur noch auf zwei Treffer (29:31/59.). Zu mehr reichte es nicht.