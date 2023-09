US-Basketballer verlieren - DBB-Duell im Halbfinale möglich

Topfavorit USA hat bei der Basketball-WM einen unerwarteten Rückschlag hinnehmen müssen und den Gruppensieg in der Zwischenrunde verspielt.

Das Team von Cheftrainer Steve Kerr verlor in Manila mit 104:110 (37:54) gegen Mitfavorit Litauen und ist damit nur Gruppenzweiter. Bester Werfer des Olympiasiegers war Anthony Edwards mit 35 Punkten. Für die Litauer, die vor allem in Halbzeit eins mit tollem Team-Basketball glänzten, überzeugten Vaidas Kariniauskas mit 14 und Jonas Valanciunas mit zwölf Zählern.

Die USA hatten zuvor alle neun Spiele in diesem Sommer für sich entschieden. Der knappste Sieg war ein 99:91 gegen das deutsche Team in der Vorbereitung in Abu Dhabi. In der Endrunde in Manila kann es frühestens im Halbfinale zu einem Duell zwischen den USA und Deutschland kommen. Im Viertelfinale geht es am Dienstag gegen Italien. Litauen bekommt es mit Serbien zu tun.

Das US-Team besteht wie üblich aus zwölf NBA-Spielern, muss aber auf große Namen wie Kevin Durant, James Harden oder Stephen Curry verzichten. Stattdessen baut Coach Kerr auf ein vielseitig aufgestelltes Team mit vielen Talenten um Flügelspieler Edwards.