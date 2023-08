Kam beim Meeting in Zürich aufs Podest: Speerwerfer Julian Weber.

Diamond League Speerwerfer Weber Dritter bei Meeting in Zürich

Speerwerfer Julian Weber hat kurz nach den Leichtathletik-Weltmeisterschaften beim Diamond-League-Meeting in Zürich mit Platz drei überzeugt.

Vier Tage nach seinem vierten Platz in Budapest warf der Mainzer bei dem stark besetzten Meeting 85,04 Meter weit. Weber hatte bei der WM noch für das beste deutsche Ergebnis gesorgt, erstmals hatte eine deutsche Auswahl keine Medaille geholt.

Den Sieg holte sich der WM-Dritte Jakub Vadlejch aus Tschechien mit 85,86 Metern vor Weltmeister und Olympiasieger Neeraj Chopra. Der Inder schaffte 85,71 Meter. Weber hatte mit dem letzten Wurf noch die Chance auf den Sieg, musste aber mit 84,92 Metern zufrieden sein.

Hartmann bei Lyles-Sieg auf Platz sieben

Dreifach-Weltmeister Noah Lyles setzte sich über die 200 Meter in 19,80 Sekunden durch. Der deutsche Rekordhalter Joshua Hartmann, der bei der WM mit dem Vorlauf-Aus enttäuscht hatte, kam in 20,43 Sekunden auf Platz sieben.

Hochspringer Tobias Potye kam nach dem starken Rang fünf in Ungarn diesmal auf nur auf Rang neun. Für den EM-Zweiten aus München reichte es nur zu übersprungenen 2,20 Metern. Sowohl Weber als auch Potye werden an diesem Sonntag beim traditionellen Leichtathletik-Meeting Istaf in Berlin starten. Nicht dabei sein wird Gina Lückenkemper, die Sprint-Europameisterin hatte ihre Saison wegen eines Virusinfekts vorzeitig beendet.

Stabhochsprung-Star Armand Duplantis aus Schweden versuchte sich wie schon in Budapest erneut dreimal vergeblich an der Weltrekordhöhe von 6,23 Metern. Den Sieg im Wettkampf hatte er sich zuvor bereits mit 6,00 Metern geholt.