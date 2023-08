Sieg über den Gastgeber: Australien bei WM weiter

Mitfavorit Australien hat bei der Basketball-Weltmeisterschaft in Asien das Weiterkommen geschafft und das Turnier von Co-Gastgeber Japan beendet.

Der Olympia-Dritte um Routinier Patty Mills setzte sich vor 7374 Zuschauern in Okinawa klar mit 109:89 (57:35) gegen Japan durch und schloss die Gruppe E damit als Zweiter hinter Deutschland ab. Bester Werfer der Australier war NBA-Jungstar Josh Giddey mit 28 Punkten. Die Japaner wehrten sich zwei Tage nach dem überraschenden Sieg gegen Finnland zwar tapfer, konnten trotz lautstarker Unterstützung der begeisterten Fans aber körperlich nicht mithalten.

Damit sind bei der WM schon nach fünf Tagen alle Hoffnungen auf einen Coup der Gastgeber beendet. Japan tritt am Donnerstag und Samstag noch in den Spielen um die Plätze 17 bis 32 an. Deutschland und Australien spielen in der Zwischenrunde um Tickets für die Endrunde in Manila. Die Gegner werden höchstwahrscheinlich Ex-Europameister Slowenien mit Starspieler Luka Doncic sowie Georgien. Eine finale Entscheidung in der anderen Gruppe fällt erst am Mittwoch.