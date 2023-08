Slowenien und Doncic erwarten Deutschland - USA souverän

Sloweniens Basketballer um Superstar Luka Doncic können sich auf ein WM-Duell mit Deutschland einstellen, Goldfavorit USA ist nach zwei Spielen schon weiter.

Der ehemalige Europameister besiegte Georgien im japanischen Okinawa klar mit 88:67 (45:33) und ist damit nur noch sehr theoretisch von einem der beiden ersten Plätze in Gruppe F zu verdrängen. Wahrscheinlicher ist, dass die Slowenen am Mittwoch mit einem dritten Vorrundensieg gegen Debütant Kap Verde den Einzug in die Zwischenrunde perfekt machen. In diesem Fall würde das Duell zwischen Doncic und Deutschlands Dennis Schröder am Sonntag steigen.

Olympiasieger USA ließ sich beim deutlichen 109:81 (50:37) in Manila nicht von Griechenland stoppen. Anthony Edwards und Jalen Brunson waren mit jeweils 13 Punkten die besten Werfer auf Seiten des Teams von Cheftrainer Steve Kerr. Die USA haben jedes Spiel in diesem Sommer gewonnen. Nie war es dabei so eng wie beim 99:91 gegen Deutschland in Abu Dhabi.

Doncic liefert 34 Punkte

Doncic, der Aufbauspieler der Dallas Mavericks, war wie schon im ersten Gruppenspiel der überragende Akteur der Slowenen und erzielte 34 Punkte. Beim Auftaktsieg über Venezuela waren es 37.

Die Deutschen stehen als Sieger der Gruppe E bereits fest, wollen am Dienstag (9.30 Uhr/Magentasport) gegen Finnland aber für eine bessere Ausgangslage einen dritten Erfolg in der Vorrunde einfahren. 2022 traf Deutschland schon zweimal auf die Slowenen mit Doncic im Kader: Bei der Heim-EM in Köln gab es in der Vorrunde eine deutsche Niederlage, in der WM-Qualifikation in München wenige Tage zuvor einen Sieg.