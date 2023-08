In Budapest ist schlechtes Wetter angekündigt.

Der Start der ersten WM-Entscheidung der Leichtathleten in Budapest verzögert sich. Der Wettkampf der Geher über 20 Kilometer wurde wegen der Wetterbedingungen um zwei Stunden verschoben. Neue Startzeit ist um 10.50 Uhr.

Der deutsche Geher Christoph Linke versuchte am Heldenplatz schnell ein trockenes Plätzchen zu finden, um sich vor dem nahenden Gewitter zu schützen. Anderthalb Stunden Sturm sind angekündigt. Der 34 Jahre alte Potsdamer strebt einen Platz in den Top 8 an.