Kein Boxkampf zwischen Joshua und Whyte

Das Duell zwischen dem ehemaligen britischen Schwergewichts-Boxweltmeister Anthony Joshua und seinem Landsmann Dillian Whyte fällt aus.

Der Kampf sollte eigentlich am kommenden Samstag in der O2-Arena in London stattfinden, wurde nach einer positiven Dopingprobe bei Whyte aber abgesagt. Das teilte der Veranstalter nach einer entsprechenden Mitteilung der zuständigen Anti-Doping-Agentur mit. Es solle nun eine umfassende Untersuchung geben, hieß es weiter.

Der 35-jährige Whyte wollte gegen den 33 Jahre alten Joshua eigentlich Revanche für eine Niederlage im Dezember 2015 nehmen. Auch im Amateurbereich hatten beide schon gegeneinander gekämpft. Ob es nun noch zu einem weiteren Vergleich kommt, ist fraglich.