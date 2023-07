Heim-Reitteam verpasst bei Beerbaum-Turnier knapp den Sieg

Der deutsche Reiter Christian Kukuk auf dem Pferd Nice. Beim Turnier in Riesenbeck ritt er mit Just Be Gentle.

Christian Kukuk und Philipp Weishaupt haben beim internationalen Turnier der Global Champions Tour in Riesenbeck den zweiten Platz belegt. Die Mannschaft mit dem Namen Riesenbeck International sammelte auf der Turnieranlage von Ludger Beerbaum insgesamt fünf Strafpunkte. Es siegten die Paris Panthers (4) vor der Equipe mit den beiden Beerbaum-Angestellten.

Dafür gab es in der Einzelwertung einen deutschen Sieg. Richard Vogel setzte sich im Sattel von Cepano Baloubet durch. Der Reiter aus Marburg blieb mit seinem Pferd ohne Strafpunkt und gewann vor dem Belgier Olivier Philippaerts mit Legend Of Love und dem Franzosen Simon Delestre mit Dexter Fontenis. Vogel gehört zu keiner der Mannschaften der Turnierserie, die erstmals in Riesenbeck gastiert, und qualifizierte sich für den Großen Preis am Sonntag.

Die Fünf-Sterne-Veranstaltung in Riesenbeck ist das drittgrößte Freiluft-Springturnier in Deutschland nach Aachen und Hamburg und gehört erstmals zur Global Champions Tour. Die wichtigste Serie des Pferdesports hatte in den Vorjahren Stationen in Hamburg und Berlin, doch die Turniere gehören nicht mehr dazu. Riesenbeck, ein Ortsteil der Gemeinde Hörstel im Tecklenburger Land, ist die einzige Etappe hierzulande. In dem rund 6500 Einwohner zählenden Riesenbeck hat Beerbaum, der seine eigene Karriere vor knapp drei Wochen beendet hatte, in den vergangenen Jahren eine große Reitsport-Anlage errichtet.