Para-WM: Fischer holt überraschend Kugel-Gold

Foto: How Hwee Young/EPA/dpa

Yannis Fischer hat dem Deutschen Behindertensportverband bei der Para-Weltmeisterschaft der Leichtathleten überraschend die zweite Goldmedaille beschert.

Der 1,27 Meter große Kugelstoßer gewann in der Klasse der kleinsten Kleinwüchsigen die Konkurrenz mit 11,43 Metern. Bei den Paralympics im Vorjahr in Tokio hatte der 21-Jährige aus Singen noch Rang sechs belegt.

„Das ist irgendwie komplett surreal. Ich kann es noch gar nicht glauben“, sagte Fischer nach seinem Erfolg ein Jahr vor den Paralympics in der französischen Hauptstadt: „11,43 Meter ist absolut heftig. Ich hätte nie gedacht, dass ich so eine krasse Weite abrufen kann.“ Dass er das deutsche Team bei der WM als Fahnenträger ins Stadion von Paris führen durfte, sei „eine große Ehre“ gewesen: „Das war mega schön und hat mir noch mal ein bisschen Motivation mitgegeben.“

Fischer trainiert beim VfB Stuttgart gemeinsam mit Paralympicssieger Niko Kappel, der ihn am Dienstag lautstark anfeuerte und am Mittwochmorgen in der Klasse der größeren Kleinwüchsigen bis 1,45 Meter Körpergröße antritt. 14 Stunden vor Fischer hatte Weitspringer Léon Schäfer die erste Goldmedaille für den DBS geholt.