Lita Baehre mit Olympia-Norm erneut Stabhochsprung-Meister

Knackte in Düsseldorf die Norm für Olympia 2024: Bo Kanda Lita Baehre.

Lokalmatador Bo Kanda Lita Baehre hat sich souverän seinen fünften deutschen Meistertitel im Stabhochsprung gesichert und schon frühzeitig die Norm für die Olympischen Spiele in Paris geknackt. Der 24-Jährige überquerte in seiner Geburtsstadt Düsseldorf 5,82 Meter.

Der EM-Zweite meisterte damit nicht nur exakt die Norm für Olympia 2024, sondern auch die Qualifikationshöhe für die zunächst anstehende WM in Budapest, die bei 5,81 Metern liegt.

Im vorigen Jahr war Lita Baehre mit persönlicher Bestleistung von 5,90 Metern in Berlin zum Titel gesprungen. In Düsseldorf versuchte er sich diesmal an 5,92 Metern, scheiterte nach einem bis dahin perfekten Wettbewerb aber dreimal. Mit seiner Siegeshöhe steigerte er auch seine bisherige Saisonbestleistung.

Zernikel auf Rang zwei - Ladwig Dritter

Hinter dem EM-Zweiten von Bayer Leverkusen kam Oleg Zernikel aus Landau auf Rang zwei. Der WM-Fünfte schaffte vor einer stimmungsvollen Kulisse am Rheinufer ebenso 5,52 Meter wie der drittplatzierte Schweriner Gilian Ladwig. Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe aus Zweibrücken verpasste mit übersprungenen 5,42 Metern als Vierter das Podest. Nicht dabei war Mitfavorit Torben Blech, der wegen Fußproblemen noch nicht wieder starten konnte.

Die weiteren deutschen Leichtathletik-Meisterinnen und -Meister werden an diesem Samstag und Sonntag in Kassel gekürt. Dabei geht es auch um die Qualifikation für die Weltmeisterschaften in Budapest vom 19. bis 27. August.