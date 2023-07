Weitspringerin Malaika Mihambo verpasste in Stockholm den Sieg.

Diamond League Mihambo springt am Sieg vorbei - Klosterhalfen enttäuscht

Malaika Mihambo hat den Sieg beim Diamond-League-Meeting in Stockholm hauchdünn verpasst, ihre Saisonbestleistung trotz schlechten Wetters aber eingestellt. Die Weltmeisterin und Olympiasiegerin wurde bei Dauerregen und nur 15 Grad Zweite mit 6,66 Metern.

Die Italienerin Larissa Iapichino sprang noch drei Zentimeter weiter. Europameisterin Ivana Vuleta aus Serbien wurde Dritte mit 6,58 Metern. Bei der WM Ende August in Budapest geht es für Mihambo um ihren dritten WM-Titel in Folge.

Konstanze Klosterhalfen lief den Besten bei ihrem ersten Saisonrennen über 5000 Meter noch hinterher. Die Europameisterin kam nicht über Rang 14 hinaus. Die in den USA trainierende Leverkusenerin konnte der Spitzengruppe frühzeitig nicht mehr folgen und kam nach für sie enttäuschenden 15:13,06 Minuten ins Ziel. Der Sieg ging in 14:36,52 Minuten an Beatrice Chebet aus Kenia.

Bei schwierigen Bedingungen aufgrund der Nässe im Ring war Kristin Pudenz auf Rang drei Beste eines deutschen Diskus-Trios. Eine Woche vor den deutschen Meisterschaften in Kassel warf die Potsdamerin 62,33 Meter. Shanice Craft und Claudine Vita landeten mit 61,51 Metern und 61,01 Metern auf den Rängen vier und fünf. Den Sieg in einem stark besetzten Feld sicherte sich die zweimalige Olympiasiegerin Sandra Perkovic aus Kroatien mit 64,49 Metern.