Deutsche Springreiter auf Platz drei in Rotterdam

Die deutschen Springreiter haben beim Nationenpreis im niederländischen Rotterdam den dritten Platz belegt.

Die Equipe mit Jana Wargers (Bocholt/Belgien) auf Dorette, Kendra Claricia Brinkop (Wolvertem/Belgien) mit In Time, Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Cous Cous und Marcus Ehning (Borken) im Sattel von Priam du Roset musste sich nur den Niederlanden und Irland geschlagen geben.

Gute Ritte zeigten vor allem Wargers, die im ersten Umlauf ohne Fehler blieb. Das gelang im zweiten Durchgang auch Brinkop. Keinen guten Tag erwischte dagegen Marcus Ehning. Der 49-Jährige beendete nach mehreren Abwürfen beide Umläufe nicht. Insgesamt kam die Mannschaft auf 24 Fehlerpunkte. Wegen der besseren Zeiten blieben die Deutschen aber noch vor den punktgleichen Franzosen.

Das Springen in Rotterdam war die dritte Veranstaltung der Serie. Zuvor hatte das deutsche Team in St. Gallen in der Schweiz und Sopot in Polen ebenfalls jeweils den dritten Platz belegt. Das Finale findet am 1. Oktober im spanischen Barcelona statt.