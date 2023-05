Nach Mihambo: Auch Lückenkemper sagt für Anhalt-Meeting zu

Wird am 17. Juni in Dessau-Roßlau an den Start gehen: Gina Lückenkemper.

Nach Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo wird auch Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper beim 25. Internationalen Anhalt-Meeting am 17. Juni in Dessau-Roßlau an den Start gehen.

Das teilte der Veranstalter auf seiner Website mit. „Wir freuen uns immens und es zeigt, dass das Anhalt-Meeting weiter Strahlkraft hat und es versucht wird, die aktuell besten Sportler aus aller Welt nach Dessau zu holen“, sagte Meeting-Direktor Ralph Hirsch.

Mihambo hält Meeting-Rekord

Für Mihambo ist es bereits der fünfte Auftritt beim Anhalt-Meeting. Immer wenn sie in Dessau-Roßlau startete, folgte danach ein internationaler Titel: Europameisterin, Weltmeisterin und zuletzt 2021 Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio. Mit 7,05 Meter hält Mihambo seit 2019 den Meetingrekord. Lückenkemper wird dagegen zum ersten Mal im Paul-Greifzu-Stadion sprinten.

Ebenfalls erneut dabei ist Alica Schmidt, die über die 400-Meter-Distanz an den Start gehen wird. Die Instagram-Influencerin hat mittlerweile 3,7 Millionen Follower. Trotz ihrer Werbeverträge habe bei ihr aber der Sport Priorität. „Als Model sehe ich mich nicht. Das ist nicht der Wettbewerb, in dem ich die Goldmedaille gewinnen will“, wird sie in der Pressemitteilung des Veranstalters zitiert.