Erneut Läufer aus Kenia wegen Doping-Verdachts suspendiert

Langstrecken-Spezialist Rhonex Kipruto aus Kenia ist von der unabhängigen Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbandes (AIU) wegen Doping-Verdachts suspendiert worden.

Wie die Kommission mitteilte, wird dem 23 Jahre alten WM-Dritten über 10.000 Meter von 2019 die Verwendung einer verbotenen Substanz oder Methode vorgeworfen. Details, um welches Mittel oder welche Methode es sich handeln soll, teilte die AIU nicht mit. Kipruto hatte 2020 in Valencia in 26:24 Minuten einen Weltrekord im 10-Kilometer-Straßenlauf aufgestellt.

Kenias Leichtathletik ist seit einigen Jahren immer wieder mit Doping-Fällen konfrontiert. Im vergangenen Jahr war ein Ausschluss des Verbandes von internationalen Wettkämpfen wegen der zahlreichen Vergehen und unzureichender Maßnahmen gegen Sportbetrug abgewendet worden.

In einem Brief an den Weltverband World Athletics hatte der kenianische Sportminister Ababu Namwamba im November nicht nur eine Dopingkrise eingestanden, sondern auch angekündigt, in den kommenden fünf Jahren 25 Millionen Dollar in Anti-Doping-Maßnahmen in Kenia zu investieren.