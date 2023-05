Handballer mit machbarer EM-Gruppe - Topgegner Frankreich

Deutschlands Handballer treffen bei der Heim-Europameisterschaft 2024 in der Vorrundengruppe A auf Rekord-Weltmeister Frankreich, Nordmazedonien und die Schweiz.

Die Eidgenossen sind der Gegner des Teams von Bundestrainer Alfred Gislason im Eröffnungsspiel am 10. Januar kommenden Jahres in der Düsseldorfer Fußball-Arena. Das ergab die Auslosung in Düsseldorf.

Nach dem Auftakt, bei dem der Deutsche Handballbund auf 50.000 Fans und damit einen Zuschauer-Weltrekord hofft, zieht die deutsche Mannschaft für die weiteren Gruppenspiele nach Berlin um. Aus den sechs Vorrundengruppen erreichen jeweils der Erst- und Zweitplatzierte die Hauptrunde.

Im sportlichen Erfolgsfall geht es für die DHB-Auswahl gegen die jeweils beiden besten Mannschaften aus den Gruppen B und C weiter. Schauplatz der Partien am 18., 20., 22. und 24. Januar ist Köln, wo am 26. Januar auch die Halbfinalspiele stattfinden und am 28. Januar die Medaillen vergeben werden. Weitere Spielorte bei der Endrunde sind Hamburg, Mannheim und München.