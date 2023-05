Flensburg schlägt Melsungen bei Bult-Debüt 37:25

Flensburgs Trainer Mark Bult gestikuliert an der Seitenlinie.

Mark Bult hat ein gelungenes Debüt als Trainer des Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt gefeiert.

Bei der Premiere des 40-jährigen Niederländers als Chefcoach bezwang der Tabellenvierte die MT Melsungen mit 37:25 (14:12). Im Spiel eins nach der Freistellung von Ex-Trainer Maik Machulla waren Lasse Möller und Magnus Röd mit je fünf Treffern die besten Werfer der Flensburger. Für die MT waren vor 5764 Zuschauern Timo Kastening und Elvar Jonsson je sechsmal erfolgreich.

Bult verzichtete in seiner Startformation auf den schwedischen Spielmacher Jim Gottfridsson, der nach einer Handverletzung noch nicht wieder in Topform ist. In der siebten Minute erfüllten Röd und Johan Hansen die Forderung des neuen Trainers nach Tempospiel mit ihren Treffern zum 4:1 und 5:1.

Beim Stand von 11:4 für die Gastgeber nahm MT-Coach Roberto Garcia Parrondo schon in der 16. Minute seine zweite Auszeit. Durch individuelle Flensburger Fehler - unter anderem scheiterten Emil Jakobsen und Hansen von der Siebenmeter-Linie - kam Melsungen bis zur Halbzeit wieder auf zwei Treffer heran. Nach der Pause zogen die Gastgeber aber unaufhaltsam davon und feierten einen verdienten Sieg.

Einen Gruß an Ex-Coach Maik Machulla hatten die Fans auf der Stehtribüne der Campushalle parat. Zu Beginn der Partie entrollten sie ein Transparent, auf dem sie sich für Machullas Zeit als Spieler und Trainer der SG bedankten.

Im Tabellenkeller feierte die HSG Wetzlar einen wichtigen 26:24 (10:11)-Heimsieg über den TBV Lemgo Lippe. Der Bergische HC bezwang den SC DHfK Leipzig mit 32:28 (19:13).