Leichtathletin Konstanze Klosterhalfen will mit dem neuen Trainer an der Geschwindigkeit arbeiten, um in der Weltspitze mithalten zu können.

Leichtathletik Klosterhalfen will mit Tempo in der Weltspitze mithalten

5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen will nach ihrem Sponsoren- und Trainerwechsel an Tempo zulegen und in der Weltspitze angreifen.

„Eine Stellschraube ist, auch wieder verstärkt an der Geschwindigkeit zu arbeiten, insbesondere über die 1500 Meter“, sagte die 26 Jahre alte Leverkusenerin der „Mediengruppe Münchner Merkur/tz“.

„Die habe ich in der vergangenen Zeit ein bisschen aus den Augen verloren, auch verletzungsbedingt. Aber der Speed über die 1500 Meter tut mir im Endeffekt auch über die 5000 m richtig gut.“

Klosterhalfen wird am Freitag beim Diamond League Meeting in Doha über 1500 Meter in die Freiluftsaison starten. Danach bezieht sie wieder ein Trainingslager, um an den Grundlagen zu arbeiten. In den USA war sie zuletzt schon Rennen über 800 und 1500 Meter gelaufen. „Es hat Spaß gemacht, zurück auf der Bahn zu sein und ich freue mich auf die anstehende Saison“, sagte sie. Höhepunkt ist im Sommer die Weltmeisterschaft in Budapest.

Die WM-Dritte von 2019 hatte überraschend ihren langjährigen Sponsor Nike verlassen und war zum deutschen Sportartikelhersteller Puma gewechselt. Zugleich trainiert sie nun beim Iren Alistair Cragg, der bei einer Läufergruppe ihres neues Ausrüsters in North Carolina/USA beschäftigt ist. Zuletzt wurde sie von Pete Julian im amerikanischen Portland betreut.