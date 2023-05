Mercedes-Teamchef Toto Wolff unterrichtet an der der Harvard Business School.

Formel 1 Mercedes-Teamchef unterrichtet an Harvard Business School

Vom Rennstall bekam er schon den Namen „Professor Wolff“. Der Grund: Mitbesitzer und Teamchef Toto Wolff gibt Unterricht an der Harvard Business School.

„Jedes Mal, wenn ich den Campus betrete, werde ich von der Neugier und dem Ehrgeiz der Studenten inspiriert und verlasse ihn angeregt durch das besondere Lernumfeld, das sie zusammen mit den brillanten Dozenten schaffen“, sagte Wolff in einer Mitteilung des deutschen Formel-1-Werksrennstalls, der unter seiner Führung die Motorsport-Königsklasse lange dominiert hatte.

Seit 2013 ist Wolff Motorsportchef beim schwäbischen Autobauer. Von 2014 bis einschließlich 2020 gewann ein Pilot im Mercedes die Fahrer-WM, den Konstrukteurstitel holten die Silberpfeile sogar achtmal in Serie.

Als sogenannter Executive Fellow ist Wolff an der Seite von Professorin Anita Elberse im Einsatz. Diese hatte in der Saison 2021 Einblicke hinter die Kulissen des Rennstalls bekommen, wie Mercedes mitteilte. „Ich habe aus erster Hand erfahren, wie sehr unsere Studenten von Totos Führungserfahrung und seinem umfassenden Wissen darüber, wie man ein erfolgreiches Sport-Team leitet, profitieren“, sagte Elberse: „Mit Toto an Bord bin ich zuversichtlich, dass wir bei der Entwicklung der Führungskräfte von morgen einen tiefgreifenden positiven Unterschied machen können.“