Hindernisläuferin Gesa Krause zum ersten Mal Mutter

Die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause ist Mutter geworden. Die 30 Jahre alte Läuferin veröffentlichte bei Instagram ein Foto, auf dem sie ihr erstes Kind im Arm hält.

„Und plötzlich bist DU da und hast uns mitten ins Herz getroffen. Diese Form von Liebe ist einfach nicht in Worte zu fassen“, schrieb die zweimalige WM-Dritte und Olympia-Fünfte von 2021. „Willkommen Lola Emilia Krause — DU bist das Beste was uns je passiert ist“.

An einem Wettkampf hatte Krause zuletzt beim Silvesterlauf in Trier teilgenommen. Während ihrer Babypause hatte sie darauf verwiesen, dass ihre Läufe über 3000 Meter Hindernis bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris Anfang August stattfinden. Dieses Datum habe sie auf jeden Fall im Kopf.