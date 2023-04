Springreiterin Eckermann siegt in Miami

Springreiterin Katrin Eckermann hat den Großen Preis beim internationalen Fünf-Sterne-Turnier am Strand von Miami gewonnen. Im Sattel ihrer Stute Cala Mandia wiederholte die 32-Jährige aus Sassenberg damit ihren Erfolg vom Vorjahr. Schon 2022 hatten Eckermann und Cala Mandia an Amerikas Ostküste dominiert.

Im Stechen der besten sieben Paare blieben vier ohne Fehler, aber Eckermann legte mit 40,26 Sekunden die beste Zeit vor. Schnellster im Stechen war David Will aus Dagobertshausen. Will und sein Pferd My Prins brauchten nur 39,14 Sekunden für den Stechparcours, leisteten sich aber einen Abwurf und wurden am Ende Fünfte.

Miami die zweite Station der Global Champions Tour

Platz zwei ging mit 41,22 Sekunden an den spanischen Olympiateilnehmer Eduardo Alvarez Aznar auf Bentley de Sury, Dritter wurde der niederländischen Mannschafts-Weltmeister von 2014, Maikel van der Vleuten, auf Beauville in 41,35 Sekunden. Eckermann erhielt für ihren Sieg 100.000 Euro, Will konnte 17.000 Euro Erfolgsprämie verbuchen.

Außer Eckermann und Will waren aus deutscher Sicht vier weitere Paare im Großen Preis von Miami Beach am Start, von denen aber keins den Sprung ins Stechen schaffte. Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) musste mit Elysium ebenso einen Abwurf im Normalparcours verzeichnen wie Jens Baackmann (Havixbeck) auf Caja. Bei Christian Kukuk (Riesenbeck) und Nice van’t Zorgvliet fielen zwei Stangen zu Boden und Christian Ahlmann (Marl) beendete den Parcours mit Solid Gold nicht.

Miami Beach war die zweite Station der internationalen Springsport-Serie Global Champions Tour. Insgesamt stehen 15 Stationen auf dem Programm der Tour, eine davon findet im Juli in Deutschland statt, in Riesenbeck. Die Playoffs werden im November in Prag ausgetragen.