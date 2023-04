„Time“: Ski-Star Shiffrin unter einflussreichsten Menschen

Das US-Magazin „Time“ hat Ski-Superstar Mikaela Shiffrin zu einer der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten 2023 auserkoren.

Die 28-Jährige taucht in der Kategorie „Pioniere“ auf. „Ich kann gar nicht in Worte fassen, was für eine Ehre es ist, auf der Time-Liste der 100 einflussreichsten Menschen zu stehen. Aber ich wäre nachlässig, wenn ich nicht jeden um mich herum würdigen würde, der dies möglich gemacht hat“, schrieb Shiffrin auf Instagram.

Die US-amerikanische Ausnahmeathletin hatte in dieser Saison ihren insgesamt 88. Weltcupsieg gefeiert und damit Schwedens Ikone Ingemar Stenmark (86) überholt. „Nur dank meines Teams bin ich in der Lage, dies zu tun“, schrieb die zweimalige Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin weiter. Die fünfmalige Gesamtweltcupsiegerin dankte ihrer Familie, ihrem Team und den Sponsoren.

Ziel: 100 Weltcup-Siege

Die Laudatio für Shiffrin schrieb auf der Webseite des Magazins die frühere US-Skirenn-Legende Lindsey Vonn. „Die meisten Leute dachten, dass dieser Rekord nie gebrochen werden würde, und dass eine weibliche Athletin das schafft, ist eine wirklich große Sache. Mit dem Rückzug von Serena Williams aus dem Tennissport ist Platz für einen weiteren großen weiblichen Superstar im globalen Sport, und Mikaela kann diese Chance nutzen. Sie ist wirklich ins Rampenlicht getreten und hat einen großartigen Job gemacht, um unseren Sport voranzubringen“, schrieb Vonn (38), die in ihrer Karriere 82 Weltcupsiege feierte.

Shiffrin konkurriere im Moment nur mit sich selbst, 100 Siege könne sie schaffen. „Die Frage ist nur, wie lange Mikaela Shiffrin das durchhalten will. Der Himmel ist die Grenze für sie“, schrieb Vonn.