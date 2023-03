Münchens Yasin Ehliz bester DEL-Spieler

Der Spieler des Jahres 2023 ist Yasin Ehliz! Der Nationalspieler holte in der Hauptrunde herausragende 60 Punkte und sorgte dafür, dass sich @RedBullMuenchen in der Abschlusstabelle der #PENNYDEL mit Abstand an die Tabellenspitze setzte. #AWARDSHOW pic.twitter.com/YGS02ssTrj