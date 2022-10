Eisbären Berlin beenden Niederlagenserie

Die Eisbären Berlin haben ihre Misserfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestoppt. Der deutsche Meister, der zuvor vier Niederlagen hintereinander kassiert hatte, gewann bei den Bietigheim Steelers mit 5:2 (1:0, 1:1, 3:1).

Zach Boychuk erzielte zwei Tore, außerdem trafen Giovanni Fiore, Kevin Clark und Manuel Wiederer für die Hauptstädter.

Vor 2173 Zuschauern in der Bietigheimer Arena begannen die Berliner fahrig und hatten Glück, dass die Hausherren ihre frühen Chancen nicht verwerten konnten. In ihrem ersten Powerplay kamen die Gäste besser in Schwung, Fiore traf, als die Bietigheimer gerade wieder vollzählig waren. Die Hauptstädter bestimmten nun das Spiel, verpassten es aber, ihren knappen Vorsprung auszubauen.

So konnten die Gastgeber im zweiten Drittel ausgleichen. Eisbären-Goalie Juho Markkanen lenkte eine Hereingabe des Bietigheimer Verteidigers Mathew Maione ins eigene Netz. Die Berliner zeigten sich aber nicht geschockt: Clark sorgte kurz darauf für die erneute Führung. Im Schlussabschnitt konnte Wiederer nach einem Konter erhöhen. Die Hausherren kamen noch zum Anschlusstreffer von Evan Jasper, doch Boychuk stellte den Erfolg der Eisbären mit zwei späten Toren sicher.