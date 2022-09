Handball-Bundesliga Löwen schlagen Flensburg und springen an die Spitze

Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwen bleiben in der Handball-Bundesliga ungeschlagen. Das 28:27 (14:13) über die SG Flensburg-Handewitt war für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze, die zumindest bis Sonntag an der Tabellenspitze steht, der fünfte Sieg im fünften Spiel.

Die entscheidende Parade hatte Löwen-Keeper Joel Birlehm Sekunden vor Schluss gegen Lasse Möller. Bester Mannheimer Werfer war Uwe Gensheimer mit zehn Toren. Für die Flensburger, die nun schon drei Minuspunkte haben, war Emil Jakobsen achtmal erfolgreich.

Vor den 7051 Zuschauern in der Mannheimer Arena entwickelte sich ein temporeiches und hochklassiges Spiel, in dem sich zunächst kein Team absetzen konnte. Meistens legten die Löwen einen Treffer vor, doch die Gäste kamen postwendend zum Ausgleich. In dieser Phase drückten vor allem der Mannheimer Albin Lagergren und der Flensburger Magnus Röd der Partie ihren Stempel auf.

Zuerst gelang es dann den Löwen, einen etwas größeren Vorsprung herauszuwerfen. Drei Treffer in Serie sorgten für das 12:9 (21. Minute). Die Flensburger ließen sich aber nicht abhängen und hatten schon zur Halbzeit wieder den Anschluss hergestellt. Die Partie hielt auch nach dem Seitenwechsel ihr hohes Niveau. Wieder hatten die Mannheimer Vorteile, wieder blieben die Gäste dran. Doch das bessere Ende hatten dann die Löwen für sich.

