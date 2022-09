Turnier in Brasilien

Turnier in Brasilien US-Basketballer scheitern bei Americup an Titelverteidigung

Recife. Rekordsieger USA ist beim Basketball-Americup auf dem Weg zur Titelverteidigung gescheitert. Das Team um den ehemaligen NBA-Profi Norris Cole verlor im brasilianischen Recife das Halbfinale mit 73:82 (33:40) gegen Argentinien und verpasste somit den Einzug ins Endspiel.

Die US-Basketballer, für die der Americup zweitrangig ist, traten im Gegensatz zu Vize-Weltmeister Argentinien ohne große Stars an. Für die US-Basketballer zählen hauptsächlich die Olympischen Spiele, die 2024 in Paris steigen, sowie die WM, die im nächsten Jahr in Japan, Indonesien und auf den Philippinen stattfindet.

© dpa-infocom, dpa:220911-99-714825/2 (dpa)