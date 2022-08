European Championships EM-Gold von Kugelstoßer taucht am Flughafen wieder auf

München. Zwei Tage war die Goldmedaille des kroatischen Kugelstoßers Filip Mihaljevic verschwunden - nun ist sie am Flughafen München plötzlich wieder aufgetaucht.

Ob der Sportler sie verloren hatte oder ein Dieb das wertvolle Stück stahl, war nach Angaben der Landespolizei des Airports zunächst unklar.

Der 28-jährige Mihaljevic war am Mittwoch von München aus in seine Heimat geflogen, wo er den Verlust bemerkte. Die alarmierte Polizei suchte sofort den Flughafen ab, Videoaufzeichnungen wurden ausgewertet, wie ein Polizeisprecher erklärte. Doch die Medaille blieb zunächst verschwunden. Doch auch ohne das wertvolle Stück bereiteten tausende Fans dem Kugelstoßer einen begeisterten Empfang in seiner Heimatstadt Livno mit Bengalos und Sprechchören.

Am Freitagabend dann entdeckte ein Mitarbeiter der Lufthansa die Plakette - wo genau, konnte der Sprecher nicht sagen. Die Medaille soll nun bald wieder bei Mihaljevic sein. Er hatte sie am Montag bei den Europameisterschaften der Leichtathletik in München gewonnen. Zuerst hatte die «Bild» über den Vorfall berichtet.

