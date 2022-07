Leichtathletik-Star Allyson Felix in Athletenkommission

Lausanne. Leichtathletik-Star Allyson Felix aus den USA und der britische Triathlon-Olympiasieger Alistair Brownlee sind in die Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) berufen worden.

Neben Felix und Brownlee sind auch die in Afghanistan geborene Radfahrerin Masomah Ali Zada vom Flüchtlingsteam der Olympischen Spiele in Tokio und Kanadas Oluseyi Smith neu in der Athletenkommission, wie das IOC mitteilte. Smith trat sowohl im Sommer als auch im Winter bei Olympischen Spielen an: 2012 in London nahm er mit der 4x100-Meter-Staffel teil, 2018 in Pyeongchang war er Anschieber im Viererbob.

© dpa-infocom, dpa:220727-99-175965/2 (dpa)